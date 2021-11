Call of Duty: Vanguard – meilleurs avantages multijoueurs

Nous savons à quoi vous avez affaire. Call of Duty : l’Avant-garde vient de sortir et vous avez du mal à trouver le meilleur chargement à prendre en multijoueur. Les armes à feu sont une chose, mais les avantages sont les véritables choix décisifs qui séparent les chargements corrects des meilleurs.

Nous avons ce qu’il vous faut. Dans ce guide, nous avons détaillé les meilleurs avantages à utiliser dans Call of Duty: Vanguard multijoueur pour les trois emplacements. Après cela, vous ne devriez avoir aucun problème à bien performer lors de votre prochain échange de tirs. Nous garderons ce guide à jour au fil du temps, alors revenez ici si vous voulez voir si quelque chose a changé !

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Meilleur avantage à utiliser dans l’emplacement 1 : Ghost

Si vous avez déjà joué à Call of Duty, vous connaissez la valeur de cet avantage. Vous permet de ne pas être détecté par les avions espions et autres détecteurs de mini-cartes. Il est difficile de gagner une fusillade lorsque l’ennemi sait où vous êtes, et parce que le temps de mise à mort est si long dans ce jeu, pouvoir surprendre les gens est un énorme avantage.

Meilleur avantage alternatif à utiliser dans l’emplacement 1 : Cold Blooded

Un avantage pratique qui peut parfois échouer dans l’ombre de Ghost. Cold Blooded vous cache de tous les killstreaks contrôlés par l’IA (comme ces chiens embêtants) et vous rend généralement plus difficile à détecter par les ennemis. Il est difficile de quantifier l’efficacité de cet avantage d’un jeu à l’autre, mais cela vous aide absolument à vous faufiler vers d’autres joueurs. En outre, cela atténue la douleur lorsqu’un membre de l’équipe adverse parvient à obtenir une séquence de mise à mort par ailleurs débilitante.

Meilleur avantage à utiliser dans l’emplacement 2 : Radar

Vous vous souvenez quand j’ai dit que savoir où se trouvent les joueurs ennemis est un énorme avantage ? Le radar le prouve cent fois. Cela fait apparaître les ennemis qui tirent avec des armes non silencieuses sur votre mini-carte, ce qui vous aidera à déterminer où vous approcher lorsque vous êtes à l’offensive, ainsi que les endroits dangereux sur la carte.

Meilleur avantage alternatif à utiliser dans l’emplacement 2 : Alerte élevée

Encore une fois, une sorte de choix hors méta ici, mais qui mérite toujours d’être considéré. Oui, le radar est incroyablement utile lorsque vous essayez de comprendre comment aborder un échange de tirs en cours, mais High Alert peut vous permettre de trouver une couverture avant de vous retrouver au centre d’un. Très pratique contre les tireurs d’élite installés sur la carte pour essayer de vous abattre, et un choix de poche arrière si vous voulez éviter toute blessure par balle surprise.

Meilleur avantage à utiliser dans l’emplacement 3: Overkill

Cet avantage a toujours été formidable, la possibilité d’apporter deux armes principales offre simplement de bien meilleures options lorsqu’il s’agit de créer une classe qui fonctionne pour vous. Cependant, en raison de la puissance des armes primaires de Vanguard, ainsi que de l’état tristement terne de nombreuses armes secondaires, c’est à peu près obligatoire. Frappez ce bel avantage, prenez un SMG comme le MP40 pour les combats à courte distance aux côtés de votre choix de fusil d’assaut, LMG ou tireur d’élite et vous êtes prêt à partir. C’est un peu tragique que cela écrase si fort les autres 3 choix d’avantages.

Meilleur avantage alternatif à utiliser dans l’emplacement 3: Scavenger

Nous étions assez inquiets lorsque Scavenger ne s’est présenté à aucun test bêta de Call of Duty: Vanguard, et nous sommes très heureux de le revoir. Cet avantage vous permet de ramasser des munitions d’ennemis morts que vous parvenez à tuer, et peut vous garder approvisionné lorsque vous n’auriez pas de chance autrement. Il et Overkill dominent en quelque sorte l’emplacement de l’avantage 3, mais vous devriez toujours vraiment choisir entre ces deux.

Si vous cherchez à choisir la meilleure arme pour accompagner ces avantages, ne cherchez pas plus loin que notre meilleur guide d’armes !