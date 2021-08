Call of Duty: Vanguard montre le gameplay de la campagne dans de nouvelles images

in

Après une révélation décevante, Call of Duty : l’Avant-garde est de retour aujourd’hui avec un nouveau regard sur sa campagne post-WW2. Lors de la gamescom Opening Night Live plus tôt, nous avons eu droit à quelques minutes de jeu.

La bande-annonce du gameplay nous emmène à travers l’une des missions de la campagne à Stalingrad, où vous incarnez Petrova, un tireur d’élite russe combattant sur le front de l’Est. En tant que tel, vous pouvez vous faufiler derrière vos ennemis pour tuer furtivement, ou être plus agile dans votre exploration de la carte et trouver des nids de tireurs d’élite, etc.

L’histoire est apparemment centrée sur un groupe d’élite de soldats alliés, chargés de terminer définitivement la Seconde Guerre mondiale.

Ce week-end, le test alpha de Vanguard démarre exclusivement sur PlayStation, avec une version bêta prévue début septembre. L’alpha comportera le nouveau mode de jeu Champion Hill du jeu, un mélange de Gunfight, BR et Call of Duty classique. Champion Hill se déroule sur une carte composée de quatre sections plus petites, où différents jeux Gunfight se dérouleront simultanément.

Bien que les joueurs de Call of Duty soient enthousiasmés par Vanguard, en particulier compte tenu de la promesse d’une nouvelle carte Warzone et d’un meilleur anti-triche, beaucoup appellent au boycott des jeux d’Activision Blizzard à la suite du procès de l’État de Californie contre lui pour discrimination généralisée, sexisme et « culture des garçons de la fraternité ».

L’État de Californie vient d’étendre le procès pour inclure le personnel non à temps plein, et bien qu’Activision n’ait pas encore officiellement répondu au procès devant le tribunal, l’éditeur semble ressentir la chaleur.

Dans un geste surprise, Activision a retiré son logo des bandes-annonces de Call of Duty: Vanguard et de tous les médias associés, affirmant qu’il s’agissait d’une décision créative.

Call of Duty: Vanguard sortira le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.