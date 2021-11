Call of Duty Vanguard MP40 – version à deux coups

Si vous avez joué un certain nombre de Call of Duty : l’Avant-garde multijoueur depuis sa sortie, vous savez trop bien à quel point le MP40 est. Le SMG a un coup de poing massif et une cadence de tir élevée, vous permettant de parcourir rapidement la carte et d’éliminer l’équipe ennemie avec précipitation.

L’astuce? Eh bien, le MP40 à la base est un pistolet très puissant pour commencer, mais une fois que vous utilisez les bons accessoires, il devient un tout autre monstre. Il y a beaucoup d’accessoires parmi lesquels choisir en ce qui concerne le MP40, mais Dorrani en a trouvé deux qui, lorsqu’ils sont combinés, créent un MP40 tuant à 2 coups incroyablement puissant.

La paire qui joue le rôle de vedette du spectacle ici sont les munitions Kurz Rounds et Hollow Point de 8 mm. Les cartouches Kurz sont essentiellement de grosses balles qui infligent beaucoup plus de dégâts que les autres cartouches disponibles, au détriment du contrôle que vous avez sur votre arme lorsque vous les utilisez. Étant donné que vous leur faites face de toute façon, ce manque de contrôle ne nuit pas vraiment à vos chances de gagner des échanges de tirs, c’est donc un must.

La munition Hollow Point est la pièce jointe la plus intéressante. Il augmente également les dommages aux membres tout en réduisant la portée optimale du MP40. ce qui encore une fois n’a pas vraiment d’importance en raison de la proximité avec laquelle vous serez de toute façon. Ces cartouches vous permettent de tuer d’autres joueurs avec deux coups n’importe où sur le corps – il suffit de vaporiser dans leur direction et tout ira bien !

Si vous êtes impatient de voir ce couple dangereux en action, la vidéo de Dorrani nous montre un jeu en action où ils utilisent la construction. C’est vraiment bon pour déchirer des packs de 2-3 joueurs dans un court laps de temps, mais attention à la petite taille du magazine !

Call of Duty: Vanguard a eu quelques petits problèmes dès le départ, y compris une paire de bugs qui rendent le déverrouillage de certains produits cosmétiques très pénible. De plus, la nouvelle expérience Zombies Der Anfang a également un peu frustré la base de joueurs.