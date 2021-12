Call Of Duty: Vanguard organise un autre week-end Double XP

Call of Duty: Vanguard organise un week-end double XP cette semaine, vous donnant une autre chance de doubler vos gains en matière de progression des armes et des passes de combat au cours des prochains jours.

Le développeur Sledgehammer Games a annoncé le coup de pouce sur Twitter, donnant aux joueurs environ 72 heures pour faire de gros gains vers de nouvelles armes, des déverrouillages et des produits cosmétiques tout au long de la passe de combat. Ce n’est qu’un des nombreux week-ends de double XP similaires que Vanguard a reçus depuis son lancement début novembre, Sledgehammer essayant d’inciter les joueurs à rester avec le tireur au milieu des lancements de Battlefield 2042 et Halo Infinite.

Lecture en cours: Call of Duty: Vanguard Review

Des rapports ont suggéré que Call of Duty: Vanguard pourrait être l’entrée la plus vendue de la série en 14 ans au Royaume-Uni si loin de la sortie, indiquant peut-être une lassitude envers les tireurs sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. L’entrée Call of Duty de l’année prochaine serait une suite du redémarrage de Modern Warfare à nouveau développé par Infinity Ward.

Activision est également toujours très occupé à faire face aux retombées d’un autre rapport sur l’inconduite au travail et le harcèlement sexuel, cette fois tombant carrément sur le PDG Bobby Kotick. Le dirigeant de l’éditeur aurait déclaré qu’il envisagerait de démissionner si les problèmes ne peuvent pas être résolus rapidement, tandis que de nombreux employés ont demandé sa démission immédiate.

