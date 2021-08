Call of Duty: Vanguard prévu pour une sortie en novembre, marque le retour de la série à la Seconde Guerre mondiale

L’écrivain de science-fiction Tochi Onyebuchi travaille sur l’histoire, en plus de l’équipe narrative de Sledghammer

Sledgehammer Games a annoncé le prochain Call of Duty avec la révélation de Vanguard. Le jeu sera lancé en novembre. Se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, le jeu de tir comportera une campagne solo « d’inspiration historique », ainsi qu’un mode multijoueur et une intégration avec Call of Duty : Zombies et Warzone.

La campagne solo constitue le cœur de Vanguard. Il se concentre sur l’origine des forces spéciales et le récit sera de plusieurs points de vue. L’écrivain de science-fiction Tochi Onyebuchi travaille sur l’histoire, en plus de l’équipe narrative de Sledghammer.

Selon Sledgehammer, le récit couvrira des histoires inédites des héros multinationaux de la Task Force One qui ont changé l’histoire et préparé le terrain pour les forces spéciales. Il mettra également en vedette des personnages tirés de personnalités du monde réel, dont le lieutenant Polina Petrova ou Lady Death, basé sur le tireur d’élite de l’Union soviétique Lyudmila Pavlichenko.

Il y aura également du multijoueur avec 20 cartes en dehors de la campagne. Les modes de jeu incluront Champion Hill où les joueurs peuvent se battre en solo ou en équipes de deux ou trois membres. Le mode Zombies, développé par le studio Black Ops Treyarch, se connectera à la précédente histoire de morts-vivants de Black Ops Cold War.

Raven Software développe simultanément une carte Vanguard pour Warzone, le spin-off de la bataille royale. La nouvelle carte sera lancée plus tard cette année et sera accompagnée d’un nouveau système anti-triche. Le crossover a été décrit comme un nouveau métavers qui relie Vanguard, Modern Warfare et Black Ops Cold War.

Call of Duty: Vanguard sera lancé le 5 novembre et sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

L’annonce fait suite à Activision Blizzard, la société mère de Sledgehammer, qui a été critiquée pour harcèlement sexuel à la suite d’une action en justice déposée par la Californie. Depuis lors, les employés ont organisé des débrayages tandis que plusieurs développeurs de haut niveau, dont le président J. Allen Brack, ont quitté le studio.

