Call Of Duty: Vanguard: Procédure pas à pas de l’opération Tonga – Où se cacher

Call of Duty: Vanguard est un tour de montagnes russes à travers les collines et les vallées de la Seconde Guerre mondiale. Le jeu est strictement linéaire, vous guidant d’une rencontre de combat alors que vous revivez les moments qui ont défini la carrière de chaque membre de votre équipe. Cette structure sur rails rend les choses encore plus déroutantes lorsque Vanguard lance une clé dans les travaux, comme le jeu le fait au début de la première mission Operation Tonga.

Dans l’opération Tonga, vous incarnez Arthur Kingsley, lors de l’assaut de la sixième division aéroportée britannique sur la Normandie le jour J. Alors qu’il saute en parachute en France, Kingsley perd son équipement, à l’exception d’un couteau, et doit tuer des nazis sans son équipement typique de tueur de nazis. Vous vous attendez peut-être à une simple section furtive, mais la rencontre qui ouvre le niveau est profondément déroutante. Avec une poignée de nazis armés et de chiens qui tuent en un seul coup, l’Opération Tonga punit les faux mouvements si agressivement que vous vous demandez peut-être s’il existe une bonne voie à suivre.

Bonne nouvelle : il y a ! Mais il nous a fallu un peu d’expérimentation pour trouver un itinéraire à travers la première section du niveau qui fonctionnait de manière cohérente. Si vous rencontrez le même problème, lisez la suite ci-dessous.

Où puis-je me cacher ?

Au début de ce niveau, vous sortez de l’eau dans un champ ouvert avec un arbre abattu au milieu. À votre droite, vous devriez voir un chemin qui monte dans les bois. Vous pouvez l’ignorer pour le moment. Devant vous, des nazis commencent à arriver en jeep. Dans la minute suivante, ils commenceront à patrouiller la zone avec un berger allemand. Avant qu’ils ne sortent de leurs voitures, contournez l’arbre pour atteindre le buisson près de la clôture où les nazis entrent sur le terrain. Cadrez votre vue de manière à avoir une petite fenêtre hors de la brousse. Un nazi avec une lampe de poche s’approchera et vous remarquera. Lorsque l’invite apparaît, poignardez-le et prenez son arme. Courez ensuite de l’autre côté de l’arbre, en sortant le chien avant qu’il ne puisse vous attaquer.

Voici le buisson pour se cacher

Cette première partie est la plus délicate et vous devrez peut-être l’essayer plusieurs fois avant de bien faire les choses. Le chien peut être difficile à repérer, alors augmentez la luminosité si vous rencontrez des problèmes. Mais, une fois le chien mort, le reste de ce niveau est nettement plus facile. Couvrez-vous et guérissez-vous. Maintenant, vous pouvez ralentir un peu, en éliminant les nazis un par un. Une fois que vous avez envoyé l’équipe sur le terrain, avancez sur le chemin et tuez tous les nazis que vous voyez. Assurez-vous de vous arrêter et de ramasser des munitions au fur et à mesure.

Finalement, vous atteindrez un autre champ avec des véhicules. Éliminez les nazis ici méthodiquement. S’ils mettent votre santé dans le rouge, retournez dans les bois et attendez que votre santé se régénère. Une fois que vous les avez retirés, mettez en évidence votre objectif et courez à travers le terrain pour l’atteindre. Cela vous mènera en bas des escaliers, à travers une porte ouverte et dans un sous-sol. À ce stade, vous recevrez la notification que vous avez atteint un point de contrôle. Soyez prudent jusqu’à ce que vous atteigniez le sous-sol; si vous mourez, vous devrez recommencer le niveau.

Une fois que vous atteignez le point de contrôle, le niveau est beaucoup plus simple : suivez simplement votre objectif, courez et tirez jusqu’à la fin du niveau.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.