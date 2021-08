Call of Duty: Vanguard proposera 20 cartes multijoueurs au lancement

Vanguard proposera le plus de cartes au lancement depuis plus de 10 ans.

Le multijoueur est la partie la plus importante de tout nouveau lancement de Call of Duty. Avec la plus grande base de joueurs, l’expérience multijoueur doit être parfaite, mais ce qui fait vraiment le multijoueur d’un jeu, ce sont les cartes. Pour les joueurs occasionnels et compétitifs, les cartes peuvent faire ou défaire un jeu.

Call of Duty: Vanguard a pris cela en compte, nous fournissant 20 cartes multijoueurs au lancement. Seize cartes 6v6 seront rejointes par quatre cartes Champion Hill, montrant l’intention de Sledgehammer de se concentrer sur le multijoueur même avec l’ascension fulgurante de Warzone.

Sledgehammer a clairement indiqué que le multijoueur est un objectif majeur de Vanguard, et ces seize cartes 6v6 se dérouleront dans le monde entier dans plusieurs contextes différents. Les quatre cartes restantes seront pour Champion Hill, un “mode de style fusillade” qui voit les Solo, les Duos ou les Trios s’affronter.

Plus d’informations sur les cartes de Vanguard seront révélées avant la bêta ouverte dans quelques semaines.

