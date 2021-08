Call of Duty Vanguard Reveal Set pour le 19 août

in

Le nouveau jeu sera révélé dans Warzone le 19 août.

Avec de nombreuses fuites et autres spéculations pointant vers une date de révélation du 19 août pour Vanguard, c’était presque confirmé. Cependant, avec une première mise à jour du PlayStation Store aujourd’hui, il a été confirmé que le jeu Call of Duty 2021 sera révélé le 19 août.

Date et heure de révélation de Vanguard

La mise à jour du PlayStation Store se lit comme suit : “Révélation mondiale de Call of Duty Vanguard, le 19 août à 13 h 30 HE dans Call of Duty Warzone”.

Cela signifie que les joueurs devront charger dans Warzone avant 13h30 HE, juste une heure et demie avant le début du week-end du championnat Call of Duty League 2021. Bien que nous ne sachions pas exactement comment cette révélation se déroulera, la rumeur dit que le train de Verdansk jouera un grand rôle dans l’action.

Qu’il s’agisse d’un événement incroyable dans le jeu ou simplement d’une bande-annonce, nous n’en sommes pas sûrs. Cependant, nous sommes incroyablement excités de voir le premier aperçu de Call of Duty Vanguard.

