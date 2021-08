Call of Duty: Vanguard révèle que la bande-annonce offre une action passionnante de la Seconde Guerre mondiale sur tous les fronts

L’éditeur Activision Blizzard, responsable du jeu auquel cet article fait référence, est actuellement impliqué dans un litige en cours concernant des allégations faisant état d’une culture du travail qui aurait permis des actes de harcèlement sexuel, d’abus et de discrimination. Lisez notre chronologie des événements du procès Activision Blizzard pour une couverture continue des événements.

Suite à un teaser cinématographique qui a été publié plus tôt cette semaine, une bande-annonce de gameplay complète a atterri pour Call of Duty: Vanguard, qui espère mener le combat à Battlefield 2042 lors de son lancement sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Série S le 5 novembre 2021.

Call of Duty: Vanguard voit le développeur Sledgehammer Games revenir au cadre de la Seconde Guerre mondiale qu’il a exploré pour la dernière fois en 2017 dans le jeu à succès Call of Duty: WW2, et suivrait apparemment plusieurs points de vue tout au long de sa campagne solo.

Selon Sledgehammer Games, Vanguard suit “les histoires inédites de héros multinationaux qui ont formé la Task Force One, changeant le visage de l’histoire et préparant le terrain pour les forces spéciales telles que nous la connaissons”. Vous pouvez consulter la bande-annonce pleine d’action de Call of Devoir : Avant-garde ci-dessous.

Analyse : ce Call of Duty colle à l’histoire

Sur la base de la bande-annonce ci-dessus, il est clair que Call of Duty: Vanguard espère offrir une entrée réaliste et historiquement précise dans la franchise de tir à la première personne à succès, qui semble couvrir la plupart des principaux fronts et théâtres de la Seconde Guerre mondiale, y compris l’Afrique du Nord, le front oriental, le front occidental et le Pacifique.

Une autre chose à noter, c’est que les personnages fictifs de la campagne solo sont fortement inspirés par de vrais personnages historiques de la guerre – la célèbre tireuse d’élite soviétique Lyudmila Pavlichenko est représentée par le personnage Polina Petrova, aux côtés du parachutiste britannique Arthur Kingsley (inspiré de Sidney Cornell), Lucas Riggs, un homologue australien fictif du Néo-Zélandais Charles Upham, et l’aviateur naval américain Wade Jackson, qui s’inspire de Vernon Micheel.

Cela dit, tout n’est pas historiquement exact : chacun des quatre personnages principaux de la campagne se réunirait pour une mission fictive baptisée Opération Phoenix, comme l’a rapporté Engadget.

Alors que certains joueurs ont exprimé leur mécontentement face au dernier jeu Call of Duty revenant à nouveau à la Seconde Guerre mondiale, nous devons dire que le jeu a l’air incroyablement raffiné et que nous avons hâte de le vérifier par nous-mêmes lorsqu’il arrivera le 5 novembre.

