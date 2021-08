Call of Duty: Vanguard sera révélé jeudi dans Warzone

METTRE À JOUR: C’est officiel. Activision a annoncé Call of Duty: Vanguard, et il sera révélé correctement dans Warzone plus tard cette semaine.

Selon une nouvelle mise à jour de la société, la révélation mondiale aura lieu le 19 août à 10h30 PT / 13h30 HE / 21h30 BST dans Call of Duty: Warzone. Les plates-formes et la date de sortie n’ont pas encore été confirmées car le jeu n’a pas encore été révélé, mais vous pouvez probablement supposer qu’elles viendront lors de la révélation complète.

Par activité :

Le 19 août à 10h30 PT / 13h30 HE, la bataille de Verdansk débutera dans Call of Duty: Warzone. Rejoignez la bataille et découvrez la révélation mondiale de Call of Duty: Vanguard en direct dans le jeu. Soyez le premier au combat et soyez récompensé : présentez-vous à Call of Duty: Warzone et jouez dans n’importe quelle liste de lecture entre 9h30 PT / 12h30 HE et 10h29 PT / 13h29 ET et préparez-vous à participer dans un événement à durée limitée Double XP, Double Weapon XP et Double Battle Pass XP avant le début de la bataille.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Histoire originale : La révélation de Call of Duty: Vanguard aura lieu dans Warzone. Comme prévu, Call of Duty : l’Avant-garde sera révélé de la même manière que Black Ops Cold War l’année dernière. L’événement de révélation, qui se déroule dans Warzone, a été confirmé par le PlayStation Store via une publicité.

Comme repéré par @_Tom_Henderson_, l’annonce révèle que Vanguard sera révélé le jeudi 19 août à 10h30 PT, 13h30 HE, 18h30 BST. C’est probablement à ce moment-là que l’événement commencera.

DERNIÈRES NOUVELLES : Le PlayStation Store officiel a été mis à jour pour révéler que Call of Duty : Vanguard sera dévoilé le 19 août. 13h30 HNE/18h30 BST. #CoDVanguard pic.twitter.com/6ddYIoCRgn – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 16 août 2021

La récente mise à jour de la saison 5 dans Black Ops Cold War et Warzone a divulgué un certain nombre de détails sur Vanguard, y compris son art clé, la période de la Seconde Guerre mondiale, la bêta ouverte, etc. Si la révélation de Black Ops Cold War de l’année dernière est quelque chose à faire, l’événement Warzone culminera probablement avec le déverrouillage de la bande-annonce de révélation de Vanguard.

La nouvelle survient au milieu de troubles majeurs au sein d’Activision Blizzard à la suite du procès intenté par l’État de Californie à son encontre, alléguant une discrimination, des abus et du harcèlement généralisés. Une grande partie de la plainte est centrée sur la “culture du garçon de la fraternité” de Blizzard, et cela a jusqu’à présent poussé l’entreprise à licencier le président J. Allen Brack et le directeur des ressources humaines de longue date Jesse Meschuk dans le but de faire des progrès.

Beaucoup, cependant, ne croient pas qu’Activision Blizzard ait l’intention d’apporter des changements structurels majeurs. L’éditeur a déjà fait appel à un cabinet d’avocats antisyndical pour réprimer les appels à l’action collective, mais cela n’a pas empêché certains employés de former une coalition entre tous ses labels.