Call of Duty Vanguard supprime le contenu islamophobe

Capture d’écran : Activision

Call of Duty est une franchise mondialement populaire qui a une longue histoire de représentation des pays à majorité musulmane sous un jour peu flatteur. La dernière entrée de la série, Call of Duty: Vanguard, a suscité les critiques d’un certain nombre de joueurs musulmans après qu’un YouTuber a découvert qu’un emplacement de sa campagne de zombies avait des pages du Coran éparpillées sur le sol. Ce matin, le compte Twitter officiel en langue arabe de Call of Duty a publié des excuses et a noté que le contenu incriminé avait été supprimé du jeu.

Cette traduction est tirée de Dexerto :

Call of Duty est fait pour tout le monde. Un contenu insensible à la communauté musulmane a été inclus par erreur la semaine dernière et a depuis été retiré du jeu. Il n’aurait jamais dû apparaître comme dans le jeu. Nous nous excusons profondément. Nous prenons des mesures immédiates en interne pour remédier à la situation afin d’éviter de tels événements à l’avenir.

Voici des captures d’écran de la campagne avant la mise à jour :

Les captures d’écran ont été prises pendant la campagne Der Anfang, qui voit les joueurs tirer sur des soldats zombies de diverses nationalités. Cet endroit particulier se situe à Stalingrad pendant la Seconde Guerre mondiale, bien que les joueurs se rendent également en France et au Japon impérial à certains moments de la campagne. Quel que soit le contexte, certains joueurs et développeurs musulmans étaient mécontents de voir que les artistes environnementaux du jeu avaient placé des pages du Coran au hasard sur un sol sale, où les joueurs pouvaient marcher dessus ou leur tirer dessus.

Un concepteur de jeu a noté qu’une équipe plus diversifiée sur le plan culturel aurait pu s’assurer que le contenu ne soit jamais intégré au jeu dès le départ.

Alors que beaucoup étaient soulagés de voir les pages du Coran supprimées, certains développeurs ont estimé que les excuses auraient également dû être envoyées sur les autres comptes de médias sociaux de Call of Duty. En limitant les excuses au compte arabe, le message n’a pas été diffusé aussi largement, ce qui pourrait être considéré comme un effort pour éviter de reconnaître l’erreur sur d’autres marchés.

Au moment de la publication, ni le studio de développement ni l’éditeur n’ont reconnu le problème sur leurs réseaux sociaux en anglais.