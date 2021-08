Call Of Duty: Vanguard Teaser Video Sortie, Mentionne Western Front

Un nouveau teaser pour le prochain jeu Call of Duty est arrivé, et il pointe vers le front occidental.

Une vidéo envoyée à YouTuber MrDalekJD contient des indices qui, selon les gens, indiquent spécifiquement la bataille de juin 1994 à Merville Gun Battery. Regardez la vidéo ci-dessous. L’histoire se déroule sur les théâtres européens et pacifiques de la Seconde Guerre mondiale, selon un rapport, qui a poursuivi en disant que son récit plongerait dans l’origine des forces spéciales alliées.

Il est largement admis qu’Activision annoncera officiellement Call of Duty: Vanguard le 19 août. Des fuites ont également suggéré qu’il y aurait une bêta ouverte et plusieurs éditions du jeu.

Les canaux de communication officiels de Call of Duty ont répondu aux fuites de Vanguard avec des mèmes idiots, que vous pouvez voir ci-dessous, dont un du développeur Sledgehammer Games.

En plus de Vanguard, Activision prévoit une mise à jour majeure de Warzone avec une toute nouvelle carte située dans le Pacific Theatre. VGC a déclaré que la nouvelle carte de Warzone serait plus grande et plus substantielle que la refonte de la carte de Verdansk lorsqu’elle remontait dans les années 80.

La nouvelle carte Warzone sera lancée à peu près en même temps que les versions de Vanguard, selon le rapport, et la carte serait située dans le théâtre du Pacifique de la Seconde Guerre mondiale. Elle sera « considérablement plus grande » que la carte existante de Verdansk de Warzone, selon le rapport.

VGC a également signalé que Warzone obtiendrait de nouveaux véhicules et des “mises à jour technologiques”. On prétend que Vanguard et Warzone fonctionnent sur le même moteur Modern Warfare, ce qui est remarquable car Cold War ne le fait pas.

Si Vanguard est réel et s’il doit être révélé le 19 août, son annonce interviendra alors qu’Activision Blizzard est impliqué dans des accusations de harcèlement sexuel de la part de la Californie. À la suite du procès, les travailleurs se sont retirés et ont appelé à une réforme majeure au sein de l’entreprise.