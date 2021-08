Call Of Duty: Vanguard – Tout ce que nous savons

Call of Duty: Vanguard a finalement été révélé comme un jeu de tir à la première personne basé sur la Seconde Guerre mondiale. Le jeu devrait être un mastodonte cette saison des vacances et il devrait être le jeu le plus vendu de 2021.

Vanguard est le deuxième titre du développeur Sledgehammer Games qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ce jeu s’appuie sur Call of Duty: Modern Warfare à plus d’un titre. Vanguard fonctionnera sur une version mise à jour du moteur Modern Warfare – sur lequel Warzone fonctionne également – et la campagne se concentrera sur les premières itérations des forces spéciales. La campagne suit quatre personnages différents, chacun combattant dans des batailles où un petit groupe ou une seule personne a inversé la tendance.

La révélation officielle de Vanguard intervient à la suite du dépôt par l’État de Californie d’une action en justice pour discrimination contre Activision Blizzard. Le procès allègue qu’Activision Blizzard a une culture de “frat boy” où les femmes et les personnes de couleur sont discriminées.

L’annonce et les bandes-annonces ont révélé une tonne de nouvelles informations sur Call of Duty: Vanguard.

Annonce Et Bandes-annonces

La bande-annonce de Vanguard montre les quatre zones où se déroulera la campagne : l’Afrique du Nord, le front oriental, le front occidental et le Pacifique. La bande-annonce offrait également un aperçu des quatre personnages principaux que vous incarnerez sur chaque front.

Les quatre personnages principaux sont :

Soldat Lucas Riggs, 20e Bataillon, 9e Division d’infanterie australienne, 8e Armée britannique.Sergent Arthur Kingsley du 9e Bataillon de parachutistes, Armée britannique.Lieutenant Wade Jackson, Scouting Squadron Six, United States Navy.Lieutenant Polina Petrova de la 138e Division de fusiliers, Rouge Armée.

Activision a annoncé qu’il y aurait plus de séquences de campagne diffusées la semaine prochaine, peut-être pendant la Gamescom.

Vanguard a obtenu sa pleine révélation avec un événement en jeu pour Call of Duty: Warzone. L’événement, qui a conduit à la bande-annonce de révélation, impliquait une mission coopérative pour faire descendre un train.

Call of Duty: Vanguard sortira sur Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 et PC le 5 novembre. Vanguard aura également une version bêta avant sa sortie, bien qu’Activision n’ait pas encore annoncé de détails.

Comment précommander ?

Call of Duty: Vanguard est désormais disponible en précommande à la fois physiquement et numériquement sur toutes les plateformes. Il existe trois éditions du jeu disponibles, chacune contenant des bonus différents. La version standard coûte 60 USD et est disponible sur Xbox One, PS4 et PC.

Le pack Cross-Gen coûte 70 $ et contient à la fois les versions de dernière génération et de génération actuelle du jeu, ainsi que cinq heures d’XP à double arme. L’édition Ultimate coûte 100 $ et est livrée avec les deux versions gen du jeu en plus du pack Vanguard Battle Pass et du pack Task Force One.

Les trois versions proposent des bonus de précommande, y compris l’accès à la version bêta multijoueur. Les autres bonus de précommande, qui semblent être exclusifs aux versions numériques de Vanguard, sont le pack d’armes Frontline, Mastercraft Blueprint pour Black Ops Cold War et Warzone, et l’opérateur Arthur Kingsley dans Cold War et Warzone. Pour plus d’informations, consultez notre guide de précommande Call of Duty: Vanguard.

Bêta

Il a été confirmé que Vanguard aura une version bêta ouverte, mais aucun autre détail n’a été confirmé. Selon une fuite présumée, Vanguard aura un test alpha du 27 au 29 août sur PlayStation, une version bêta du 10 au 12 septembre sur PlayStation et une version bêta ouverte sur toutes les plateformes du 16 au 20 septembre, selon une fuite. Bien qu’aucune de ces dates n’ait été confirmée, Activision devrait faire une annonce officielle bientôt.

Qui le développe ?

Call of Duty: Vanguard est principalement développé par Sledgehammer Games, le développeur principal de Call of Duty: WWII. Un certain nombre d’autres studios Activision Blizzard aident également au développement de Vanguard. Treyarch, Beenox, Raven et High Moon Studios ont tous confirmé leur assistance.

Alors que la plupart des autres studios aident de manière non spécifiée, il est confirmé que Treyarch travaille sur un mode Zombies pour Vanguard qui servira d’histoire préquelle à celle racontée dans Black Ops Cold War.

Multijoueur

Le multijoueur de Call of Duty: Vanguard semble sur le point de sortir de la porte en se balançant. Bien qu’aucun gameplay multijoueur n’ait été révélé, il a été annoncé que Vanguard serait lancé avec 20 cartes multijoueurs ; 16 pour le multijoueur de base et 4 pour le nouveau mode Champion Hill.

Le mode Champion Hill est décrit comme “la prochaine génération” du mode 2v2 Gunfight dans Modern Warfare et Black Ops Cold War. Il semble que Champion Hill mettra en vedette huit équipes de deux, toutes se battant dans des affrontements en tête-à-tête jusqu’à ce qu’une équipe soit déclarée championne. Vanguard partagera également le pass de combat et la progression au niveau de la saison avec Modern Warfare, Black Ops Cold War et Warzone.

Sledgehammer a également déclaré qu’il aurait trois archétypes multijoueurs qui auront tous des styles de jeu différents. Les modes les plus “tactiques” seront des modes plus lents, plus méthodiques où les joueurs devront faire compter chaque balle. Les modes de jeu « Blitz » mettront autant de joueurs que possible dans un seul match, créant des matchs chaotiques au rythme rapide. Le jeu proposera également les modes plus “standards” que les joueurs de Call of Duty attendent de la série.

Des morts-vivants

Le mode Zombies est de retour dans Call of Duty : Vanguard et sera développé par Treyarch, le studio derrière les jeux Black Ops. Très peu de choses ont été annoncées sur Vanguard’s Zombies, sauf qu’il sera dans le même univers que Black Ops Cold War’s Zombies, servant de préquelle au scénario. Activision a déclaré qu’il prévoyait de partager un aperçu détaillé “à l’approche de All Hallows Eve”. Autrement dit, on en entendra davantage vers le 31 octobre, alias Halloween.

Campagne

La campagne Vanguard est divisée entre quatre fronts et personnages, tous travaillant à découvrir ce qu’est le “Projet Phoenix”. Chaque personnage est originaire d’un pays différent, luttant pour renverser le cours de la guerre dans différentes régions du monde avant de se réunir pour une mission conjointe à Berlin. La campagne apporte quelques changements par rapport à la dernière sortie de Sledgehammer, Call of Duty WWII, comme la suppression des packs de santé au profit de la régénération de la santé.

La campagne est conçue pour que les joueurs se sentent comme des marteaux, utilisant des armes entièrement automatiques et la force pour abattre leurs ennemis. Dans l’aperçu de GameSpot de Vanguard, on nous a montré une première mission mettant en vedette le Sgt. Arthur Kingsley, l’un des personnages jouables et éventuel chef d’équipe. La mission suit Kingsley lors de l’opération Tonga, où des soldats ont été parachutés en Normandie la nuit précédant le jour J. Kingsley a un atterrissage difficile et perd son fusil, le forçant à se faufiler autour des soldats allemands avant de trouver une arme. Après cela, il y avait un mélange de gameplay furtif mélangé à des combats rapprochés, où Kinglsey devait se défendre d’être submergé par les forces ennemies.

Activision a annoncé qu’il montrerait plus de séquences de campagne la semaine prochaine, peut-être pendant la Gamescom entièrement numérique.

Zone de guerre

Un tout nouveau jeu Call of Duty signifie également que de nouvelles mises à jour et fonctionnalités arrivent sur Warzone. Activision a annoncé qu’une nouvelle carte et un nouveau système anti-triche sur PC seront lancés plus tard cette année, probablement vers la sortie de Vanguard le 5 novembre. La nouvelle carte fonctionnera sur le moteur Modern Warfare mis à niveau, le même que celui utilisé dans Call of Devoir : Avant-garde.

Activision a également annoncé que Warzone, Vanguard, Black Ops Cold War et Modern Warfare auront un système de progression et une passe de combat unifiés, ce qui signifie que les joueurs peuvent monter en niveau dans n’importe quel jeu et conserver ce niveau dans tous les jeux. Activision a également déclaré qu’il honorerait tous les achats antérieurs dans Warzone à l’avenir. Cela signifie que les objets, les plans d’armes et les opérateurs achetés dans Vanguard, Black Ops Cold War ou Modern Warfare fonctionneront tous dans Warzone.

