Call Of Duty: Vanguard Update ajuste les apparitions et corrige le curseur FOV cassé

La mise à jour de Call of Duty: Vanguard du 11 novembre résout les problèmes d’apparition et plusieurs défis bogués, qui sont mentionnés dans les notes de mise à jour fournies dans les menus du jeu. De plus, Sledgehammer Games a fourni certains des faits saillants de la mise à jour sur Twitter.

Nous avons sorti un patch pour #Vanguard !

– Logique d’apparition modifiée sur quelques cartes

– Augmentation du seuil de portée pour Sniper Point Blank Kills, également renommé ce défi « Close Range »

– Correction d’un bug empêchant la progression du déverrouillage du réticule

– Correction d’un bug qui bloquait le curseur FOV – Sledgehammer Games (@SHGames) 11 novembre 2021

Cette nouvelle mise à jour ajuste certaines apparitions pour les cartes multijoueurs Numa Numa et Desert Siege, mais fonctionne également pour résoudre quelques-uns des défis buggés de Vanguard. De nombreux joueurs ont exprimé leur frustration à propos des défis dans le jeu qui ne seront pas correctement suivis, et bien que de nombreux défis de camouflage d’armes semblent toujours être buggés, les notes de mise à jour du 11 novembre confirment que le développeur a mis en place un correctif pour les défis de réticule qui ne suivaient pas. le premier niveau de défi. La mise à jour corrige également le bogue de réglage du champ de vision, qui bloquait le curseur du champ de vision de certains joueurs et les empêchait d’ajuster leur vue.

Lecture en cours: Call of Duty: Vanguard Review

Les modifications de Zombies mentionnées dans les notes de mise à jour incluent un correctif pour un exploit qui permettait aux joueurs de sortir de la carte, et un bug qui laissait aux joueurs un pistolet standard lorsqu’ils étaient abattus au lieu de leur pistolet Pack-a-Punched.

Le nouveau correctif de Vanguard intervient juste un jour après qu’une mise à jour précédente a apporté des modifications à l’arme de mêlée Combat Shield du jeu, ainsi que d’autres ajustements tels que des améliorations de performances, diverses corrections de bugs, etc.

De plus, Sledgehammer Games dispose désormais d’un tableau Trello communautaire, où les joueurs peuvent voir quels problèmes le développeur suit et enquête. Call of Duty: Vanguard a connu un lancement plutôt fluide, et les problèmes de bugs dans le jeu semblaient être l’un des principaux problèmes que le développeur s’efforce toujours de résoudre.

Dans d’autres nouvelles de Call of Duty, les fuites affirment que des héros fictifs de la Seconde Guerre mondiale pourraient rejoindre Vanguard, car l’exploration de données suggère que Captain America et Indiana Jones arriveront dans une future mise à jour.

Tout ce contenu de Call of Duty se poursuit alors qu’Activision Blizzard fait face à des poursuites et à d’autres enquêtes liées au harcèlement sexuel et à la discrimination à l’égard des femmes.

