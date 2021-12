Call of Duty: Vanguard week-end multijoueur gratuit

Noël est la saison des dons, et quelle meilleure façon de célébrer que de narguer des inconnus sur Internet ? L’éditeur en disgrâce Activision fait sa part pour susciter un peu de relations publiques positives, permettant aux joueurs qui ne possèdent pas Call of Duty : l’Avant-garde jouez gratuitement au multijoueur du jeu pendant les six prochains jours.

Débutant aujourd’hui (16 décembre) et se terminant le 21, l’événement à accès gratuit signifie que les joueurs intéressés peuvent obtenir un accès limité au multijoueur de Vanguard, qui comprend les listes de lecture suivantes :

La liste de lecture Free Kills qui est un mélange de Team Deathmatch, Domination et Hardpoint. Liste de lecture Champions Hill – Le mode tournoi de style Gunfight de Vanguard. Liste de lecture Shipmas 24/7, qui voit la carte classique Shipment se refaire une beauté festive.

Pour ceux qui possèdent déjà le jeu, attendez-vous à recevoir de nombreux bonus d’XP pendant toute la durée de l’événement. Sauter en ligne au cours des six prochains jours permettra aux joueurs de doubler les bonus d’XP pour leurs armes, leurs opérateurs, leurs clans et même leurs passes de bataille. Si les joueurs en accès gratuit choisissent de passer à la pleine renommée, ils seront récompensés par des sauts de niveau de passe de combat et un boost d’XP festif.

Cet événement en accès gratuit arrive au milieu de la controverse entourant l’éditeur du jeu, Activision. Suite aux nombreux rapports sur la culture de harcèlement sexuel de l’entreprise, Activision Blizzard a récemment été critiqué pour avoir découragé ses employés à se syndiquer. Cela fait également suite aux pressions de six trésors de l’État américain, qui exigent qu’Activision réponde à son scandale de harcèlement sexuel via une réunion des membres du conseil d’administration d’ici le 20 décembre.