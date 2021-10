Call of Duty: Vanguard Zombies révèle qu’il se passe demain

Nous avons un premier aperçu du mode Zombies dans le prochain Call of Duty : l’Avant-garde demain. Le moment de la révélation est un peu étrange, cependant, car c’est exactement le même que la première de Battlefield 2042 Hazard Zone.

Cela pourrait être une coïncidence, mais c’est probablement intentionnel. Le mode coopératif Vanguard Zombies sera dévoilé jeudi à 8h PT, 11h HE, 16h Royaume-Uni. Cela aura probablement lieu sur Twitch, bien que le Tweet annonçant la nouvelle ne le précise pas.

Les zombies sont toujours un élément majeur de chaque sortie de Call of Duty, mais c’est un peu plus important cette année car il est produit par Treyarch, qui est généralement l’équipe préférée des fans de Zombies.

L’histoire de Vanguard Zombies est une préquelle de celle de Black Ops Cold War, qui se déroule dans le même monde Dark Aether. C’est une première pour Call of Duty, donc c’est au moins intéressant dans un sens narratif.

Au-delà de cela, ce qui sera montré demain n’est pas vraiment clair, même si nous espérons que c’est beaucoup de gameplay.

Zombies + Dark Aether + Démons !? 🤘#Vanguard apporte l’un de vos modes préférés avec une touche sinistre. 📆 14 octobre

🕘 8h00 (heure du Pacifique) On se voit là-bas. pic.twitter.com/spn9SWwvvo – Call of Duty (@CallofDuty) 12 octobre 2021

Call of Duty: Vanguard sortira le 5 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.