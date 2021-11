Call Of Duty: Vanguard Zombies: Tous les emplacements de mise à niveau

Call of Duty: Vanguard – Zombies demande aux joueurs de choisir comment ils abordent chaque run. Vous voulez miser sur la santé pour pouvoir encaisser les coups en première ligne ? Ou voulez-vous augmenter votre vitesse de déplacement pour ne pas prendre les coups pour commencer ? Ou peut-être voulez-vous simplement faire exploser des zombies avec un fusil de chasse et en avez-vous marre d’attendre que votre arme se recharge ?

Quelle que soit votre envie de jouer, vous devez trouver des fontaines de mise à niveau pour en tirer le meilleur parti. Il y a cinq de ces fontaines de mise à niveau des statistiques dispersées sur la carte et, selon la façon dont vous voulez jouer, vous voudrez accéder à des sources spécifiques dès le début. Les fontaines ne bougent pas, heureusement, donc une fois que vous savez où en trouver une, il est assez simple d’y revenir.

Mais si vous oubliez comment vous rendre à la lueur jaune de la fontaine Aethereal Haste ou si vous ne vous souvenez pas très bien où se trouve le barboteur vert Demonic Frenzy, nous sommes là pour vous. Dans ce guide, nous vous montrerons où chaque fontaine utilise des points de repère et la mini-carte. Cependant, nous devons d’abord passer en revue les stations de mise à niveau qui sont accessibles dès le début de chaque exécution.

Pack-a-Punch, la boîte mystère et le reste de la cour mieux

Au tout début de chaque course, vous avez un accès sécurisé au centre de la cour, où vous pouvez acheter des armes à feu, des munitions, des avantages pouvant être équipés appelés capacités d’alliance, des améliorations d’armes à feu, des armures et de l’équipement. Les captures d’écran ci-dessous montrent à quoi ressemble chacune des stations de mise à niveau et où elles se trouvent sur la minicarte.

La Mystery Box est aussi ancienne que le mode Zombies lui-même.

Au début de chaque course, vous n’aurez pas l’argent nécessaire pour aucune de ces stations. Mais, cela vaut la peine de vous familiariser avec la mise en page avant que les zombies n’inondent plus tard.

Améliorer les emplacements des fontaines

Dans la galerie d’images ci-dessous, vous trouverez toutes les fontaines d’amélioration du jeu pour vous aider à garder une longueur d’avance sur la horde. Chaque buff a au moins deux niveaux / fontaines et certains en ont trois. Vous voudrez tous les localiser pour obtenir les plus gros bonus.

