Call of Duty: Warzone atteint 100 millions de joueurs en un peu plus d’un an

Le titre gratuit de Battle Royale Call of Duty: Warzone a été téléchargé par 100 millions de personnes en un peu plus de 13 mois.

Le jalon a été révélé dans un article sur le compte Twitter officiel de la franchise, la nouvelle arrivant plus d’un an et un mois à la suite du lancement initial de Warzone le 10 mars. Au cours de ses premières 24 heures, le jeu a attiré six millions de joueurs, avant d’atteindre 15 millions en quatre jours.

À la fin du dixième jour, Warzone avait amené 30 millions de personnes, un chiffre qui est passé à 60 millions en mai de cette année-là. À la fin de 2020, la bataille royale comptait plus de 65 millions de joueurs.

Warzone a sans aucun doute été un facteur important dans la franchise Call of Duty, réalisant 3 milliards de dollars de réservations nettes pour les 12 mois se terminant en décembre 2020, en raison de son modèle commercial gratuit et de la petite question d’une pandémie mondiale qui ravage le monde pour beaucoup. de l’année dernière.

Comme tous les jeux en ligne, Call of Duty: Warzone a dû faire face à des tricheurs, le développeur Raven Software révélant la semaine dernière que 475000 comptes avaient été bannis du titre. Cela représente 0,475% des 100 millions de joueurs au total.

Apex Legends, un autre titre de Battle Royale gratuit – de Respawn Entertainment et EA – a également récemment annoncé qu’il avait attiré 100 millions de joueurs. Ce jeu a été lancé en février 2019.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72119/call-of-duty-warzone-reaches-100m-players-in-just-over-a-year/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));