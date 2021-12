Call Of Duty: Warzone connaît d’étranges bugs graphiques sur PS5

La nouvelle carte Caldera de Call of Duty: Warzone a été lancée aujourd’hui pour certains utilisateurs, et malheureusement pour les propriétaires de PlayStation, le jeu souffre de problèmes de performances sur PS4 et PS5.

Postant sur le tableau Trello du développeur, Raven Software a déclaré: « Nous enquêtons sur divers problèmes liés aux performances sur la plate-forme PlayStation. »

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours: Call of Duty: Vanguard & Warzone Pacific Season One Battle Pass Trailer

Sur toutes les plateformes, les joueurs ont signalé ce que Raven qualifie de problèmes « artefacts ». En termes non techniques, cela équivaut à des « incohérences visuelles » avec les modèles de personnages et d’armes. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, certains utilisateurs rencontrent des bugs très étranges liés aux modèles d’armes.

D’autres problèmes ont été documentés par les utilisateurs sur les réseaux sociaux, y compris ce qui semble être un bug de chargement qui fait que les arbres au loin mettent un peu de temps à apparaître dans le monde du jeu. D’autres éléments de la nouvelle carte de Warzone ne se chargent pas non plus correctement pour les utilisateurs. Découvrez les images ci-dessous.

La nouvelle carte Caldera de Warzone sera disponible pour tout le monde demain, le 9 décembre. Il s’agit de la toute nouvelle carte pleine grandeur pour Warzone depuis le lancement du jeu en mars 2020.

Activision Publishing a récemment confirmé que 20 travailleurs temporaires dans ses bureaux, y compris ceux de l’équipe d’assurance qualité de Raven Software, étaient licenciés dans le cadre du changement de développement. Les développeurs de Raven participent à un débrayage pour protester contre les résiliations de contrat au sein de l’équipe d’assurance qualité.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.