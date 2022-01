Call Of Duty: Warzone est toujours en proie à des bugs et des problèmes, mais les joueurs louent le travail anti-triche

La nouvelle carte Caldera de Call of Duty: Warzone semble toujours un peu rugueuse avec une multitude de bugs et de problèmes affectant l’expérience de chaque match, mais sur une note positive, les joueurs disent que le nouvel anti-triche d’Activision fait son travail.

Depuis sa création en mars 2020, la tricherie est restée endémique pendant toute la durée de vie de la carte de Verdansk de Warzone, laissant de nombreux joueurs fair-play victimes d’aimbot et de wallhacks. Et malgré l’interdiction de plus d’un demi-million de comptes, il y avait toujours un afflux de tricheurs à Verdansk. Heureusement, une nouvelle carte Warzone a apporté de nouvelles mesures de sécurité.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Call of Duty : Vanguard & Warzone – La cinématique du Pacifique (Partie II)

Le lancement de la saison 1 et de la carte Caldera de Warzone a apporté le déploiement initial du nouvel anti-triche Ricochet d’Activision, qui est un pilote au niveau du noyau requis pour les joueurs PC. Ce pilote a un niveau d’accès élevé pour gérer et surveiller diverses applications sur le PC d’un joueur, et il recherche tous les programmes qui pourraient tenter d’interagir avec ou de manipuler le jeu. Bien que ce niveau d’accès puisse sembler effrayant, Activision dit que le pilote ne fonctionne que pendant que Warzone est en cours de lecture et s’arrête une fois le jeu fermé. C’est une mesure extrême, mais elle semble fonctionner.

Les joueurs de Warzone rapportent très peu de rencontres depuis le lancement de Ricochet. Le message de l’utilisateur de Reddit Good_Vibez_1997 reconnaît que Warzone est dans un mauvais état, mais dit également: « Cependant, je pense qu’il est important de reconnaître à quel point l’anti-triche de Ricochet a été une excellente introduction. » Ils continuent en disant qu’ils n’ont pas vu si peu de tricheurs depuis le lancement de Warzone. Les réponses au message sont remplies d’autres joueurs commentant également leur manque de rencontres de triche depuis le lancement de Ricochet. Un commentateur a ajouté: « J’ai eu un tricheur le jour de Ricochet et c’est tout. J’en recevais un tous les 4 matchs environ avant. »

Un autre utilisateur a déclaré : « Même si le jeu est en panne et qu’il existe d’innombrables problèmes à résoudre, je pense que parmi toutes les haines et les plaintes (mérites, j’ajoute), nous devrions reconnaître que l’anti-triche a fonctionné avec brio et j’espère que cela continue pendant un certain temps. longtemps à venir! »

De toute évidence, certains tricheurs passeront à travers les mailles du filet avec l’anti-triche dans n’importe quel jeu, mais les pirates qui risquent d’apparaître dans Warzone semblent être bannis assez rapidement. Un utilisateur de Reddit dit qu’il a été tué par un tricheur à Caldera, mais le lendemain, le nom d’utilisateur du joueur n’a pas pu être trouvé. Espérons que c’est un signe que le joueur a été correctement banni et ne reviendra pas.

Raven Software a encore beaucoup de problèmes majeurs à régler à Caldera. Les développeurs étant en vacances, les joueurs se sont retrouvés avec les problèmes persistants de plantage, de gel, de skins d’opérateur invisibles et de performances globales médiocres sur toutes les plateformes. Mais avec le manque de tricheurs ayant un impact sur le jeu, on espère que quelques mises à jour pourront faire de Caldera la meilleure version de Warzone à ce jour.

Le contenu de Call of Duty se poursuit alors que les débrayages se poursuivent pour protester contre les résiliations surprises de contrats au sein de l’équipe d’assurance qualité de Raven Software. Activision Blizzard fait face à des poursuites et à d’autres enquêtes liées à des allégations de harcèlement sexuel et de discrimination à l’égard des femmes.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.