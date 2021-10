Call Of Duty Warzone et Black Ops Cold War obtiennent le DLC Donnie Darko

Image : Activision Blizzard

Autant dire que les croisements de jeux vidéo peuvent être assez faux en dehors de la série Super Smash Bros. Mais mettre des trucs de Donnie Darko dans Call of Duty: Warzone et Black Ops Cold War prend le gâteau. C’est peut-être le mash-up le plus ridicule que j’aie jamais vu. Le tout est tellement stupide que j’en viens ironiquement à son éclat.

Donnie Darko est un thriller psychologique de 2001 mettant en vedette Jake Gyllenhaal, âgé d’à peine 20 ans, et une impressionnante distribution d’ensemble mettant en vedette la sœur aînée Maggie Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore et le regretté grand Patrick Swayze. Il n’a pas fait grand bruit lors de ses débuts, mais il est depuis devenu un classique culte, principalement parmi les gothiques Hot Topic et une certaine race de cinéphiles. Ce n’est pas mal, surtout si vous aimez les reprises sombres de « Mad World ».

(Aussi, complétez ici : le réalisateur de Donnie Darko, Richard Kelly, est un génie absolu et méconnu. Regardez Southland Tales. Cela changera votre vie.)

À la base, Donnie Darko est un petit film de mauvaise humeur sur un lycéen troublé en proie à d’étranges prémonitions sur le rôle qu’il joue dans la fin du monde. Naturellement, cela en fait un fourrage parfait pour Call of Duty: Warzone et Black Ops Cold War, qui célèbrent tous deux le mois d’octobre effrayant avec une variété d’événements sur le thème de l’horreur.

Le pack Donnie Darko à durée limitée comprend un skin d’opérateur basé sur Frank le lapin (une entité d’un autre monde qui hante le protagoniste éponyme de Gyllenhaal), plusieurs plans d’armes portant également le visage effrayant et masqué de Frank, et un mouvement de finition qui fait référence à l’un des plus scènes charnières, dans lesquelles (alerte spoil) Donnie remonte le temps pour s’assurer qu’un moteur à réaction qui tombe l’écrase.

Les événements précédents et les explications potentielles de ce peu d’abnégation chez les adolescentes sont beaucoup trop nombreux et compliqués pour entrer ici. Si vous n’avez pas vu le film, croyez-moi quand je dis qu’il est sombrement hilarant de voir ce moment utilisé dans ce qui équivaut à un décès de Call of Duty. La version de moi qui vénérait Donnie Darko comme un chef-d’œuvre au collège aurait été énervée par ce genre d’exploitation bon marché mais, aujourd’hui, je suis honnêtement impressionné par l’audace des développeurs.

Oh oui, Scream’s Ghostface est également dans Call of Duty, si c’est plus votre vitesse. Au cours des années précédentes, la série a également présenté d’autres tueurs de films d’horreur comme Leatherface de The Texas Chainsaw Massacre et Saw’s Jigsaw. Bien que je ne sache pas vraiment comment Donnie Darko s’intègre dans cette tapisserie de tueurs en série, je suis néanmoins reconnaissant pour le rire que tout cela m’a donné.