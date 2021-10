Call of Duty: Warzone et Vanguard anti-triche Ricochet apparemment divulgué et fait l’objet d’une ingénierie inverse

Plus tôt cette semaine, les développeurs d’Activision et de Call of Duty ont dévoilé avec enthousiasme Ricochet, un nouveau logiciel anti-triche au niveau du noyau pour Warzone et Vanguard. La technologie est censée être la réponse du développeur à la pandémie de tricherie dans Warzone, mais ce n’est pas un bon début.

Selon Anti-Cheat Police Department, un groupe qui signale la tricherie et les créateurs de triche, le pilote du noyau de Ricochet a fuité. Les fabricants de tricheurs payants travaillent apparemment déjà sur son ingénierie inverse, ce qui n’augure rien de bon pour Ricochet.

Anti-Cheat Police a publié des captures d’écran d’un forum sans nom où la fuite a été faite, ainsi que la preuve de la signature numérique du noyau, appartenant à Activision.

Malheureusement, le pilote du noyau du nouvel anti-triche @CallofDuty appelé RICOCHET a été divulgué aujourd’hui, et les développeurs P2C l’inversent déjà, c’est déjà très mauvais. pic.twitter.com/Vb8f3eXx5b – Service de police anti-triche ️ (@AntiCheatPD) 14 octobre 2021

Il est possible que la fuite ait été intentionnelle pour que les développeurs testent furtivement l’efficacité de la technologie, mais nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Néanmoins, c’est un nouveau coup dur pour un éditeur déjà en difficulté.

Après une série de poursuites, d’accords controversés et d’appels à la syndicalisation, l’avenir d’Activision Blizzard en tant que leader de l’industrie est remis en question.