Call of Duty: Warzone et Vanguard obtiennent un anti-triche au niveau du noyau surnommé Ricochet

Le blog Call of Duty a annoncé qu’un nouveau système anti-triche, baptisé Ricochet anti-triche, sera mis en place dans Call of Duty : Zone de guerre et Avant-garde. Cela comprend un nouveau système robuste pour détecter les tricheurs ainsi qu’un pilote au niveau du noyau qui aidera à identifier les tricheurs et à augmenter la sécurité du jeu. Le pilote au niveau du noyau arrivera d’abord sur Warzone, puis sur Vanguard à une date ultérieure.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

L’anti-triche Ricochet s’attaque aux tricheurs sous quatre angles différents : augmenter la sécurité des jeux eux-mêmes grâce à des améliorations du serveur, implémenter le pilote au niveau du noyau pour vérifier les logiciels et les applications essayant d’accéder et de modifier Warzone, protéger la confidentialité en s’assurant que le pilote est uniquement activé quand le jeu est, et l’amélioration des systèmes de signalement des joueurs.

Il convient de noter que l’anti-triche Ricochet ne sera implémenté que sur PC, bien que les joueurs sur console bénéficieront également de certains avantages grâce au jeu croisé. Le billet de blog a souligné à plusieurs reprises que le système ne fonctionnera que tant que le jeu fonctionnera, un clin d’œil aux problèmes de confidentialité de plus en plus importants parmi les internautes en général, et les jeux en particulier.

La triche dans Call of Duty: Warzone est un problème auquel Activision est confronté depuis un certain temps, c’était donc une décision attendue mais bienvenue pour le jeu à l’avenir. Vanguard, quant à lui, reviendra à la Seconde Guerre mondiale. Et il ne faut pas oublier que tout cela se produit à une époque où Activision Blizzard est accusé de lieux de travail toxiques et de harcèlement sexuel généralisé.

L’anti-triche Ricochet sera lancé avec la mise à jour Pacific sur Warzone plus tard cette année, et avec Vanguard plus tard.