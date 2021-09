Call Of Duty Warzone Glitch laisse les joueurs sous la carte

Un problème potentiel dans Call of Duty: Warzone permet aux joueurs de se placer sous la carte près de l’aéroport. Les joueurs sous la carte peuvent tirer à travers la carte sur d’autres joueurs et les tuer, ce qui crée un problème révolutionnaire.

Tel que rapporté par CharlieIntel, l’utilisateur de Reddit MarkC_belfast a publié une vidéo montrant un autre joueur utilisant le problème. Ils se sont déplacés lentement dans l’aéroport, suivant un autre joueur avec un capteur de rythme cardiaque, avant d’être abattus et tués par un barrage de balles apparemment de nulle part. La kill cam a révélé que le joueur ennemi était sous la carte.

MarkC_belfast a partagé le profil Call of Duty du joueur ennemi dans les commentaires, révélant qu’il s’agissait d’un joueur de niveau 551. Cela signifie qu’il ne s’agit probablement pas de quelqu’un qui pirate, mais plutôt d’un problème dans le jeu, car un pirate informatique ne risquerait probablement pas qu’un compte de ce niveau soit banni.

Ce n’est pas la première fois que Warzone a affaire à des joueurs qui glissent sous la carte. Le même problème s’est produit lorsque la carte Warzone a été mise à jour pour la première fois vers Verdansk ’84 en avril, se produisant à plusieurs points d’intérêt, y compris l’aéroport. Un correctif a été publié pour corriger ces problèmes quelques jours après qu’ils aient été largement connus.

La saison 6 de Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone sera lancée la semaine prochaine le 7 octobre, apportant un tout nouveau pass de combat et une nouvelle carte de zombies basée sur les rounds. Tout cela survient au milieu des problèmes juridiques en cours d’Activision Blizzard, notamment un procès pour discrimination de l’État de Californie et une enquête de la SEC.

