Call of Duty: Warzone – L’opération Flashback est en ligne

Verdansk, le Call of Duty : Zone de guerre carte que nous avons tous appris à aimer ces derniers mois, sera bientôt supprimée de Warzone, remplacée par une nouvelle carte brillante en décembre. Pour aider à célébrer l’histoire que la communauté a partagée ensemble, Opération Flashback a débuté aujourd’hui pour nous faire découvrir les plus grands moments de la ville soviétique.

Disponible dès maintenant, Operation Flashback est un mode de jeu à quatre joueurs à durée limitée où tous les meilleurs moments des dix dernières saisons de Warzone sont ramenés une dernière fois. Cela fonctionne en mettant en œuvre l’un de ces événements publics spéciaux chaque fois qu’un nouveau cercle est placé sur la carte, les cercles de zone de sécurité venant plus rapidement et plus fréquemment afin que vous puissiez découvrir autant des plus grands succès de Warzone dans un seul jeu que possible.

La liste des événements publics comprend des remises sur les ventes d’incendie dans les stations d’achat, des jailbreaks qui ramènent tous les joueurs éliminés dans le jeu, des ravitailleurs qui peuvent laisser tomber de précieuses caisses de ravitaillement lorsqu’ils sont détruits, des largages d’argent répartis sur la carte et des largages de chargement gratuits !

Cela semble assez basique, mais la plupart des événements les plus fous reviennent aussi ! Ceux-ci inclus:

Chute au sol – Les satellites s’écrasent au sol et laissent tomber des caches spéciales pour que les joueurs se battent.

Feu hostile – L’incroyable événement inspiré de Die Hard est de retour, car les joueurs peuvent armer C4 sur le toit de la « Tour du centre-ville » tout en évitant un hélicoptère d’attaque entrant pour l’une des cartes-clés du coffre-fort (les deux autres trouvent sur la carte). Cela vient également avec les contrats « Unfinished Business », alors assurez-vous d’essayer de casser le coffre-fort avec des amis.

Réapprovisionner – Toutes les boîtes de ravitaillement sur la carte se ferment et rafraîchissent leur butin, ce qui signifie que les joueurs qui reviennent grâce à un jailbreak peuvent se préparer et reprendre le combat.

Réapparition – Tous les joueurs se redéployent si au moins un membre de l’équipe est encore en vie.

Juggernaut Royale – Plusieurs caisses Juggernaut se déploient sur le terrain, pouvant être équipées d’une par escouade. Ceux-ci fournissent un équipement ultra-puissant qui est un must si vous ne l’avez jamais fait auparavant.

[REDACTED] Largage d’armes – Un tout nouvel événement ! Ceux-ci accordent des armes d’une puissance inégalée aux joueurs prêts à se battre pour elles.

Il y a aussi de vrais doozies dans le pool de butin, surtout en ce qui concerne les gouttes super rares. Cela inclut Hunter Vision qui met en évidence les ennemis proches à travers la couverture, et le jeton Spécialiste qui fournit au joueur tous les avantages disponibles. Les deux sont complètement cassés, donc Operation Flashback tombe absolument dans la catégorie « fun » plutôt que dans une catégorie compétitive.

Enfin, même la station d’achat obtient un réapprovisionnement complet. Les nouvelles offres comprennent :

Kit d’auto-réanimation Paquet de plaques de blindage Boîte de blindage Drone de reconnaissance Boîte de munitions Mitrailleuse Chargement Marqueur de chute Bombardement Camion blindé

Vous n’avez pas longtemps pour vous lancer et découvrir tout ce que Verdansk a à offrir, alors revenez avec votre stupide fusil de chasse Dragon’s Breath pendant que vous le pouvez avant de nous dire au revoir début décembre.

