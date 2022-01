Call of Duty: Warzone – Meilleurs spots d’atterrissage à Caldera pour la saison 1

La nouvelle carte Caldera de Call of Duty: Warzone est une île luxuriante avec des cascades, un lagon et même un volcan massif, il est donc facile de se laisser distraire par tous les beaux paysages, mais il est important de savoir où déposer pour obtenir un butin décent. Nous énumérons ici quelques-uns des meilleurs endroits pour atterrir à Caldera, qui peuvent dépendre de votre liste de lecture préférée, que vous recherchiez des tueries élevées ou que vous recherchiez simplement un endroit calme pour commencer.

Call Of Duty: Warzone – Les meilleurs endroits pour atterrir sur Caldera

Aérodrome

L’aérodrome de Caldera est un choix solide si vous cherchez à entrer immédiatement dans l’action, car c’est un endroit populaire avec de nombreux bâtiments et véhicules. Ramassez dans l’un des nombreux hangars de l’aérodrome, récupérez un contrat, puis utilisez un avion ou un véhicule lorsqu’il est temps de partir. C’est un endroit idéal pour jouer en mode Plunder, en trio ou en quad, surtout si vous cherchez à accumuler beaucoup de kills et d’argent.

Mine

Mines est un autre choix populaire à abandonner pour les listes de lecture de trios ou de quads, surtout si vous cherchez à opter pour des jeux à haut risque. Il y a beaucoup de terrain dangereusement ouvert ici avec seulement quelques groupes de bâtiments parmi lesquels choisir, alors choisissez une zone pour atterrir ensemble en équipe pour commencer le pillage. Avec un équipement décent, la mine de phosphate de Caldera peut être un endroit passionnant pour accumuler des victimes. C’est une zone centrale sur la carte avec de nombreuses lignes de vue ouvertes, vous permettant de contrôler l’emplacement et d’éliminer facilement tous les adversaires qui tentent de passer. Cela signifie également que c’est un excellent emplacement de chute si vous ou vos coéquipiers aimez faire un petit sniping.

Culminer

Le sommet du volcan de Caldera est souvent une chute assez encombrée, mais avec de la chance ou des compétences en votre faveur, vous pouvez faire des victimes décentes et vous faire piller rapidement. Peak étant un emplacement surélevé près du centre de la carte, c’est un excellent point de départ pour obtenir ces éliminations rapides, puis glisser facilement vers presque n’importe quelle autre partie de la carte.

Capitale

La capitale de Caldera est un grand endroit qui est absolument rempli de butin. C’est souvent une chute occupée, vous pouvez donc vous lancer dans des fusillades précoces pour ces opportunités de jeu à haute élimination. Cependant, la zone urbaine est également suffisamment grande pour que vous puissiez généralement vous éloigner et vous éloigner de vos adversaires pour piller et jouer un peu plus lentement. C’est une excellente baisse pour jouer à Plunder et gagner une tonne d’argent, mais cela peut également fonctionner pour les solos, les duos, les trios et les quads.

Ruines

Si vous êtes un joueur en solo et en duo qui cherche à adopter une approche moins agressive et à ne pas opter pour ces jeux à haut risque, Ruins devrait être un peu plus silencieux pour vous. Il y a aussi assez de butin dans les ruines pour vous préparer avant de vous déplacer dans un endroit plus chaotique. Cependant, il se trouve près de la côte ouest de l’île et est souvent victime de l’un des premiers effondrements du cercle, vous voudrez donc piller rapidement et être prêt à vous déplacer.

Lagune

La lagune de Caldera ressemble à un paradis tropical idéal pour nager ou travailler son bronzage, mais c’est aussi un autre endroit idéal pour avoir un lieu de chute plus calme pour les solos ou les duos. Cela ne semble presque jamais être un domaine très contesté, et il est suffisamment ouvert pour que vous puissiez probablement voir les menaces qui se présentent à vous. Prenez tout l’équipement que vous pouvez ici, puis vous pouvez pivoter vers une zone plus animée comme le village ou l’aérodrome pour entrer dans l’action.

Ces emplacements sur la carte devraient vous aider à vous faire piller pour réussir dans la caldeira de Warzone. Assurez-vous de consulter notre guide du bunker de Caldera, si vous recherchez des zones à explorer et des œufs de Pâques à chasser. Et ici, nous recommandons les meilleurs chargements de Warzone pour la saison 1.

