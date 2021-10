Call of Duty: Warzone Saison 6 bouleverse Verdansk et apporte la dernière carte Zombies à Black Ops Cold War

Tous les détails restants sur la saison 6 dans Call of Duty : Zone de guerre et Guerre froide des Black Ops ont été révélés, et il semble que ce sera l’un des plus importants à ce jour.

La saison 6 commence le jeudi 7 octobre dans les deux jeux, et vous pouvez vous attendre à ce que les fichiers soient disponibles au téléchargement plus tôt dans la semaine, comme d’habitude. Quant à ce à quoi vous pouvez vous attendre, il existe une multitude de nouveaux contenus à travers Warzone, multijoueur et Zombies.

Zone de guerre

À partir de Warzone, la carte Verdansk 84 a subi quelques changements. Grâce aux fissures qui ont éclaté sous la surface, plusieurs zones de la carte ont été ravagées. Le stade, notamment, en a détruit une grande partie.

Le centre-ville était une autre zone fortement touchée, et vous verrez un certain nombre de bâtiments s’effondrer, rendant les combats dans cette zone beaucoup moins verticaux. Les fissures ont également créé de nouvelles cachettes. Sous tout cela, des bunkers de la Seconde Guerre mondiale ont été découverts et un nouveau mystère mènera au lancement de Call of Duty: Vanguard.

La saison 6 ramène les douches classiques Goulag de Modern Warfare. Les trois mises en page existantes reviennent, avec quelques modifications.

Multijoueur

Lors du lancement de la semaine prochaine, Black Ops Cold War verra la sortie de trois nouvelles cartes. Deprogram est une carte 6v6 qui se déroule dans l’esprit d’Adler. C’est essentiellement une arène de combat inspirée du passé d’Adler, chaque partie représentant l’un de ses souvenirs. Deprogram a également les tristement célèbres portes rouges, qui vous transportent dans des parties aléatoires de la carte.

Amerika est une autre carte 6v6 inspirée de la mission solo où vous devez infiltrer une zone d’entraînement calquée sur une ville américaine. Cette réplique de la ville a les endroits auxquels vous devez vous attendre, comme des restaurants, un théâtre et plus encore.

Gluboko est la carte 2v2 et 3v3 du groupe. Située dans un coffre-fort souterrain du KGB, la carte prend également en charge Face Off 6v6 pour une expérience ultra-chaotique.



Des morts-vivants

Les zombies peuvent en fait constituer la plus grande partie de la mise à jour de la saison 6. Forsaken est la nouvelle carte à base ronde, située dans un site de test secret du groupe Omega en Union soviétique. La saison 6 introduit également une nouvelle machine d’avantages et d’avantages. Le curseur PhD provoque le glissement vers les ennemis pour déclencher une explosion, qui augmente en taille au fur et à mesure que vous glissez.

Comme pour toutes les cartes Zombies, Forsaken possède également sa propre arme magique : le Chrysalax. Cette arme magique ressemble à quelque chose de Destiny et peut basculer entre le mode hache de combat et le mode arme à énergie. La liste des armes de soutien dans Zombies s’allonge également, avec l’ajout des killstreaks ARC-XD et Hand Cannon.

La hantise

L’itération de cette année de cet événement populaire sur le thème d’Halloween revient à Warzone et Black Ops Cold War le 19 octobre. Aucun détail à ce sujet n’a été révélé, mais attendez-vous à ce que d’autres arrivent un jour avant qu’il ne commence.

Armes gratuites

Cette saison présente trois armes à distance et deux armes de mêlée. Le fusil à pompe .410 Ironhide est votre déverrouillage de passe de combat de niveau 15, et le fusil d’assaut Grav est le vôtre si vous atteignez le niveau 31. Plus tard dans la saison, vous pourrez déverrouiller le SMG entièrement automatique Lapa, dans le cadre de l’événement The Haunting. .

