Call Of Duty: Warzone Tous les emplacements des bunkers à Caldera

Call of Duty: Warzone La nouvelle carte Caldera sur le thème du Pacifique a été lancée le 8 décembre, et bien qu’il ne semble pas encore y avoir d’œufs de Pâques activés, il y a beaucoup d’endroits sur l’île à surveiller au fil des saisons.

Tout comme la quête d’œufs de Pâques Warzone de Modern Warfare avec les grands bunkers militaires, Caldera possède son propre bunker secret. Cette porte est également conçue exactement comme les bunkers d’origine de Verdansk, et il semble que ce soit le seul bunker sur la carte qui corresponde au style de Verdansk. À l’heure actuelle, aucune carte-clé ne semble tomber, ce qui a conduit à l’ouverture des bunkers d’origine de Verdansk.

De plus, vous pouvez également trouver plusieurs trappes de bunker circulaires tout autour de l’île. Ces écoutilles s’ouvriront probablement à un moment donné, car elles correspondent à la conception des écoutilles du bunker que Captain Butcher a taquiné dans une précédente bande-annonce de la saison 1 pour Caldera. La cinématique a montré que l’avion de Butcher s’est écrasé sur la côte de l’île, où il a découvert une trappe sur la plage. Il a ouvert la trappe et s’est dirigé à l’intérieur du bunker nazi, disant que « le monde ne serait jamais prêt pour ce que j’ai trouvé ».

Voici tous les emplacements connus des bunkers de Caldera.

Bunker Warzone de style Verdansk

Pic du faucon

Bunker de Falcon’s Peak

Cette porte de bunker isolée de style Verdansk peut être vue depuis la base ouest du volcan de Caldera, qui est étiqueté comme Falcon’s Peak.

Trappes circulaires de zone de guerre

Quais

Trappe de quai

La trappe à l’emplacement des Docks est assez facile à repérer. Il peut être découvert à l’air libre près d’un camion dans la zone des quais industriels au sud des quais d’expédition réels. C’est près d’une station d’achat.

Arsenal

Trappe d’Arsenal

Cette trappe se trouve juste à l’extérieur de l’emplacement de l’Arsenal de Caldera. L’écoutille est en fait sur la falaise herbeuse surplombant l’Arsenal, et la zone est étiquetée comme Arsenal naval.

Ruines

L’éclosion des ruines

Cette trappe est située dans les Ruines près d’une falaise rocheuse, mais il est facile de négliger cette entrée de bunker. Il y a juste assez de vignes et de feuillage couvrant le haut de la trappe pour rendre cet endroit difficile à repérer.

Mine

Les mines éclosent

L’écoutille des Mines de Caldera est située en hauteur sur une falaise herbeuse à l’ouest des Mines. Il s’agit de la zone des mines de phosphate et se trouve à côté d’un grand bulldozer surplombant les mines.

Lagune

Trappe de lagon

Cette trappe est très facile à repérer. Dirigez-vous simplement vers la lagune sur la côte est de l’île. L’avion écrasé du capitaine Butcher et le bunker qu’il a trouvé dans la bande-annonce de la saison 1 de Caldera se trouvent dans la section Clear Water Lagoon de la côte ouest de l’île. C’est près d’une hutte juste au nord du site du crash.

Centrale électrique

Trappe de centrale électrique

La trappe la plus sournoise de Caldera se trouve à la centrale électrique de Caldera. Il y a une cascade qui coule au milieu de la zone. Vous trouverez cette trappe en vous rendant à la cascade et en traversant le côté gauche des chutes. L’eau cache un puits de mine, où se trouve cette trappe.

Aérodrome

Trappe d’aérodrome

Cette trappe se trouve juste au nord-ouest de l’aérodrome de Caldera. Vous aurez envie de naviguer jusqu’au sommet de la montagne à proximité qui surplombe l’aérodrome.

Champs abondants

L’éclosion des Champs Abondants

La trappe de Plentful Fields se trouve à l’arrière des champs. C’est derrière deux silos géants à rayures bleues et blanches.

Pic du faucon

L’éclosion de Falcon’s Peak

Cette trappe se trouve à l’emplacement du volcan de Caldera, Falcon’s Peak. Vous pouvez accéder à cette zone en descendant dans le trou au centre du pic, ou vous pouvez utiliser un puits de mine près de la base du volcan.

Tête de pont

Trappe tête de pont

Située dans la partie sud de Beachhead, cette trappe peut être trouvée assez visible près d’un groupe de tentes. Il se trouve également à proximité d’une station d’achat.

Sous-Stylo

Trappe de sous-stylo

Cette trappe est située dans la zone de Shark’s Lair Submarine Pen, qui est une section au sommet d’une colline juste au nord du bâtiment principal de Sub Pen.

Recours

Recours

Cette trappe est située sur une petite colline herbeuse directement au sud de la grande tour d’horloge jaune du complexe.

Nous couvrirons tous les nouveaux détails concernant les œufs de Pâques et les ouvertures de bunkers. Nous avons également mis en évidence quelques autres endroits à visiter sur Caldera, y compris certains endroits de Call of Duty: World at War.

