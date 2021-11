Call of Duty: Zombies – nouvelle bande-annonce de Der Anfang

C’est une journée excitante pour les fans de Call of Duty ! Un jour seulement avant le lancement de Call of Duty : l’Avant-garde, une bande-annonce cinématique pour le mode Zombies du jeu est sortie et présente notre nouveau grand et nouvel antagoniste Oberführer Wolfram Von List, et un nouveau chapitre de l’histoire de Zombies en cours.

La guerre étant assez terrible pour le régime nazi, ils ont envoyé Wolfram Von List collecter des artefacts du monde entier pour aider à reconquérir la guerre. Aucun ne semble fonctionner, jusqu’à ce que Projekt Endstation (une carte zombie précédemment présentée dans Call of Duty: Black Ops Cold War) porte ses fruits. Maintenant, les artefacts ont éclaté en puissance, et Wolfram Von List a passé un pacte avec une entité occulte qui lui permet de ressusciter les morts. Faisant des ravages sur le front de l’Est avec ses nouveaux pouvoirs, c’est à nous de l’empêcher de gagner la guerre avec ses nouveaux pouvoirs effrayants.

À ce stade de l’histoire de la série, Zombies a acquis une réputation de récits passionnants et souvent étendus. Avec la version de Call of Duty: Vanguard du mode de jeu bien-aimé, il semble que nous examinions de plus près l’aspect plus occulte et magique de l’histoire de Zombies, par opposition à l’angle d’horreur de science-fiction que nous voyons généralement.

C’est aussi un peu nostalgique, n’est-ce pas ? Combattre à nouveau les zombies pendant la Seconde Guerre mondiale ? C’est peut-être dans une partie du monde totalement différente, mais je ne peux m’empêcher de penser à l’original Nacht Der Untoten de World at War. À en juger par le nombre de cartes de zombies d’œufs de Pâques dans le passé, nous aurons peut-être même un clin d’œil aux classiques.

Nous pourrons le découvrir bientôt, car Call of Duty: Vanguard et le nouveau contenu Zombies sortiront le 5 novembre. Ce fut une période très excitante pour ceux qui souhaitent se lancer, car seulement deux heures après la sortie de la bande-annonce de Der Anfang. nous avons une autre bande-annonce cinématique pour la prochaine carte Warzone – The Pacific (Part One).