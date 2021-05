Calleja, encore deux saisons à Alavés

24/05/2021 à 20:20 CEST

L’entraîneur Javier Calleja continuera au Deportivo Alavés pour deux saisons supplémentaires, comme l’a annoncé lundi le club de Vitoria. L’entraîneur madrilène avait déjà avancé le «bon air»; qu’il avait avec la directive Albiazul et a confirmé que dans son contrat il y avait une clause de maintien.

Le club a annoncé que l’entraîneur de babazorro continuerait à diriger l’équipe après avoir atteint l’objectif de permanence et joué dans une belle fin de cours avec 15 points obtenus sur 27 possibles.

Calleja dirigera l’équipe pour sa sixième saison consécutive en première division, la première fois en 100 ans que le club passe autant de temps dans l’élite.

«Fin à sept semaines très intenses. Nous sommes arrivés avec un objectif clair et, avec l’aide de tous, nous avons réussi. Le club, les fans et l’équipe ne méritaient rien de moins. La saison prochaine, plus et mieux & rdquor;, a indiqué le coach via ses profils sur les réseaux sociaux.