Calleri marque et Sao Paulo bat les Corinthians dans le classique paulista

19/10/2021 à 05:44 CEST

. / São Paulo

Les São Paulo, avec un but solitaire de l’Argentin Jonathan Calleri, a battu les Corinthians 1-0 à domicile lundi et il a remporté la classique de São Paulo qui a clôturé la 27e journée de Serie A du championnat de football brésilien. Le seul but du match, joué contre 24 000 téléspectateurs Au stade Morumbí, il est arrivé après 6 minutes de jeu dans une projection de l’arrière gauche Reinaldo, qui a centré pour l’Argentin pour marquer sur le gardien Cassio le but vainqueur. Avec la victoire, le ‘Tricolor Paulista’ semble s’éloigner de la zone de relégation avec désormais 34 points, tandis que les Corinthians restent proches des positions de leader avec 40, 16 derrière le leader Atlético Mineiro de Belo Horizonte.

Le classique de cette journée a affronté l’exportateur Rogerio Ceni, qui a pris la relève à Sao Paulo la semaine dernière à la place de l’Argentin Hernán Crespo, et l’ancien latéral barcelonais espagnol Sylvinho, actuel entraîneur des Corinthians, qui en tant que joueurs a disputé la finale en 1998 de le championnat pauliste.

Pour Sao Paulo, le Colombien Luis Orejuela, l’Equatorien Robert Arboleda et les Argentins Martín Benítez et Calleri ont agi, tandis que pour les Corinthians, le Colombien Víctor Cantillo, comme titulaire, et le Chilien Angelo Araos, qui a commencé comme réserve.