Callista Clark, la découverte de 17 ans de Big Machine, fait de grands pas

Découverte de Big Machine Label Group Callista Clark fait des progrès rapides sur la scène country, la starlette de 17 ans attirant de plus en plus l’attention des médias et du public. Son premier single «It’s ‘Cause I Am», de son EP Real To Me, entre dans le palmarès actuel de Billboard Country Airplay, daté du 3 avril, au n ° 60, alors que la native de Géorgie remporte de nombreux applaudissements pour son talent précoce.

Cela a été exposé lorsque Clark a participé à la vitrine Zoom de Big Machine pour les médias britanniques le 9 mars, marquant la Journée internationale de la femme. Elle a donné une performance impressionnante aux côtés de l’artiste de BMLG Carly Pearce et de l’écrivain à succès de Big Machine Music Publishing Laura Veltz, qui a co-écrit «It’s ‘Cause I Am» avec Clark et Cameron Jaymes.

Forbes est enthousiasmé par le single: «La chanson présente le [EP]le thème dans une déclaration de confiance sans excuse. «Si vous voulez une femme unidimensionnelle, ça va, je comprends», chante-t-elle. «Si je semble trop compliqué pour toi, c’est parce que je le suis. La chanson s’intègre parfaitement dans le canon des succès de country woman, comme ‘Man! Je me sens comme une femme »et« GIRL »de Maren Morris.»

«It’s ‘Cause I Am» est produit par Nathan Chapman, connu pour son travail avec Mickey Guyton et avec les jeunes Taylor Swift, renforçant les comparaisons entre l’émergence de Clark et celle de la future star mondiale. Clark, qui joue huit instruments, a commencé à écrire des chansons à 11 ans et a fait ses débuts sur scène avec Jennifer Nettles de Sugarland à 12 ans.

Clark est né à Zebulon, en Géorgie, une ville de seulement 1 000 habitants à environ une heure au sud d’Atlanta. Son accord avec Big Machine est intervenu après avoir publié une couverture sur Facebook de Creedence Clearwater Revival« Avez-vous déjà vu la pluie », qui a été visionné 27 millions de fois. Dans l’ensemble, Clark a accumulé plus de 65 millions de vues sur Facebook et six millions sur YouTube.

Clark dit que les cinq chansons du Real To Me EP «sont toutes des histoires très réelles et très personnelles pour moi. Il y a une forte émotion derrière tout cela, et j’espère que quelqu’un pourra s’identifier à eux. Je fais vraiment. »