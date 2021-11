Callum Hudson-Odoi pensait que Thomas Tuchel plaisantait quand il lui a demandé de jouer l’ailier

Callum Hudson-Odoi admet qu’il pensait que « c’était une blague » lorsque Thomas Tuchel lui a demandé de devenir arrière droit à Chelsea.

Le joueur de 21 ans est avec les Blues depuis le groupe d’âge des moins de 8 ans et a fait irruption sur la scène de l’équipe première en tant qu’attaquant direct.

Hudson-Odoi est devenu un partant régulier de Chelsea

Cependant, l’arrivée de Tuchel a d’abord vu Hudson-Odoi relégué sur le banc, avant de faire un retour dans l’équipe première dans un rôle d’ailier plutôt inhabituel.

Capable d’exploiter les espaces en profondeur et de conduire les arrières adverses, le jeune a retrouvé sa forme sous l’Allemand et a énormément développé son jeu.

Avec Tuchel désireux d’opérer à trois à l’arrière, c’est un système qui convient désormais à l’ancien attaquant.

S’adressant à talkSPORT, Hudson-Odoi a admis qu’il pensait que c’était une blague de son nouveau manager lorsqu’on lui a demandé de reculer.

L’Allemand peut être un maître de tâche difficile

« Quand le manager est arrivé pour la première fois et qu’il m’a dit de jouer à l’arrière, j’étais juste un peu sous le choc », a déclaré Hudson-Odoi à talkSPORT. « Je pensais que c’était une blague.

«Évidemment, quand j’ai joué là-bas, c’était différent. Cela convenait un peu à mon jeu à ce moment-là et je pense qu’il est entré et qu’il a donné la liberté et les instructions à l’équipe sur la façon dont il veut que tout le monde joue et ce qu’il veut de l’équipe pour essayer de gagner des matchs.

« Il sait ce qu’il veut gagner et nous aussi. Nous jouons donc aussi dur que possible et au meilleur niveau possible pour évidemment gagner chaque match.

«Quand il est arrivé, il nous a donné cette motivation supplémentaire, ce courage supplémentaire et cette poussée pour savoir que, quoi qu’il en soit, il va nous pousser à notre niveau le plus difficile parce qu’il veut le meilleur de nous.

Chelsea de Tuchel a plus de draps propres que de buts encaissés jusqu’à présent cette saison

« C’est définitivement une bonne chose de savoir qu’il arrive avec la motivation et la détermination d’essayer de gagner des matchs et de remporter des trophées.

« Nous allons continuer à pousser jusqu’à ce que nous atteignions notre objectif principal. »