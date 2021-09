Callum Ilott : Comment la tragédie d’Anthoine Hubert « a changé mes valeurs »

in

Callum Ilott a décrit comment la tragédie de la Formule 2 à Spa en 2019 “a contribué à changer mes valeurs” en tant que pilote et personne.

Le Britannique courait dans la série F2, pour le Sauber Junior Team by Charouz, quand Anthoine Hubert a perdu la vie dans un horrible accident à Raidillon dans lequel le coéquipier d’Ilott, Juan Manuel Correa, a été grièvement blessé.

Figure très populaire, Hubert avait grandi et couru en karting avec plusieurs des coureurs actuels de F1, peut-être plus étroitement avec son compatriote Pierre Gasly, et devait avoir un très bel avenir.

Ce sombre week-end en Belgique a laissé une grande impression sur Ilott et alors qu’il poursuit sa carrière dans le sport automobile, le Britannique de 22 ans a décrit exactement la marque qu’il a laissée.

“Pour satisfaire mon propre état mental, j’ai passé toute la soirée et le lendemain à analyser ce qui s’était passé”, a déclaré le pilote de la Ferrari Academy dans une interview avec Adrian Flux.

« Dans mon esprit, j’ai presque complètement compris pourquoi c’était arrivé et il m’a semblé plus facile de l’accepter.

«Je le parcoure et le reconstitue. J’avais perdu un bon ami et mon coéquipier se battait pour sa vie. C’était un processus continu pour y faire face.

“Vous ne pouvez pas changer ce qui s’est passé, mais il (Anthoine) m’a changé – pas à cause de l’accident mais à cause de la façon dont il était, de la façon dont il a influencé les gens, et j’ai pris pas mal de leçons de lui. J’ai pris sur moi de faire des changements, inspiré par lui.

« Tout le monde dit ‘vous le faites (la course) pour lui’, mais je préfère suivre les leçons qu’il m’a données car c’est un impact plus important que de le faire pour lui.

“Cela peut arriver à n’importe qui et vous devez saisir chaque chance et chaque instant de la vie – c’est l’une des leçons que j’ai prises. Cela m’a aidé à changer mes valeurs et ma compréhension de certaines choses.

Ilott, qui a récemment fait ses débuts en IndyCar, sait ce que c’est que d’être impliqué dans un grave accident comme il en a connu un lors des essais d’une Alfa Romeo F1 à Barcelone quelques mois seulement avant l’accident mortel d’Hubert.

“Vous devez craquer”, a déclaré le finaliste de Mick Schumacher au championnat F2 2020.

« Tant que vous avez le temps, vous pouvez vous apitoyer sur votre sort et vous punir. Cela peut être une plus grande leçon que de passer à autre chose.

« Pendant une semaine, je pense que personne ne pouvait vraiment me parler. Physiquement, j’allais presque parfaitement bien, j’avais un peu mal au dos, mais tout était mental. Pour moi, c’était plus lié à ma carrière.

“C’était un grand moment à vivre, puis d’avoir ce résultat final, une chute, alors j’étais plus inquiet pour ma carrière.

“En une ou deux semaines, j’étais de retour en Formule 2, c’était une distraction pour repartir.

« Vous pouvez sortir de la spirale et continuer ce que vous faites. Vous apprenez votre leçon et en prenez le meilleur côté.