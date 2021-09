Callum Ilott confirme les pourparlers IndyCar en cours pour 2022

L’essai Ferrari et le pilote de réserve Alfa Romeo Callum Ilott ont confirmé que des discussions étaient en cours pour rester en IndyCar pour 2022.

Le coureur britannique a terminé deuxième derrière Mick Schumacher dans le championnat de Formule 2 2020, mais sans siège de Formule 1, il est devenu le pilote d’essai de Ferrari pour la campagne 2021, ajoutant plus tard un rôle de réserve Alfa Romeo à ses fonctions.

Avec Kimi Raikkonen testé positif pour Covid et donc incapable de disputer les GP des Pays-Bas et d’Italie, une porte s’est ouverte chez Alfa Romeo, mais c’est Robert Kubica qui a remplacé ces deux manches, tandis qu’Ilott est parti en mission IndyCar pour Juncos Hollinger Racing.

Il a fait ses débuts au Grand Prix de Portland et devrait également disputer les deux dernières manches de la saison.

Ilott a cependant précisé qu’il n’était de toute façon pas dans la conversation pour remplacer Raikkonen.

Interrogé par Motorsport.com pour savoir si Ferrari soutenait cette décision, Ilott a répondu : « Bonne question… mais à la fin de la journée, nous avons parlé et c’est une grande opportunité pour moi.

“Évidemment, récemment, il y a eu des problèmes de COVID avec l’équipe Alfa Romeo, mais pour ne pas être confus, je n’étais de toute façon jamais censé être à ces événements. J’ai ces deux week-ends libres et je n’ai donc malheureusement jamais eu l’occasion de conduire à la place de Kimi.

« Donc Ferrari n’était pas contre moi pour cette course. La seule chose à discuter était pour les deux prochaines courses, et voir quelle était la meilleure option, et il me semble que c’était d’être ici et de faire ces courses [Laguna Seca and Long Beach].

« Il a fallu un peu de négociation pour régler le problème, mais je suis là et je vais en profiter. »

#PortlandGP #JuncosHollingerRacing Un week-end de grand apprentissage. Nous n’avons pas réussi à terminer la course mais nous avons acquis beaucoup d’expérience, et maintenant nous allons nous concentrer sur la poursuite de la préparation de la prochaine épreuve ! Rendez-vous à Laguna Seca ! pic.twitter.com/AXTtqcUxbH – Juncos Hollinger Racing (@juncosracing) 13 septembre 2021

Ilott a répondu “pas encore” lorsqu’on lui a demandé si Juncos-Hollinger avait conclu un accord avec lui pour 2022, mais le Britannique négocie activement avec l’équipe.

Le joueur de 22 ans pourrait encore être en lice pour un siège de course avec Alfa Romeo pour 2022, mais ne semble pas être un favori.

“Nous sommes en discussion, mais c’est sûr que c’est intéressant”, a-t-il déclaré à propos de son avenir après 2021 avec Juncos-Hollinger.

« Ils ont plus de 20 chauffeurs qui sont intéressés en ce moment ! Mais c’est moi qui suis ici et qui conduis la voiture, donc c’est un bon point pour continuer – mais j’ai besoin de voir ce que je peux faire.

Ilott est le dernier pilote de Formule 2 à se lancer dans l’IndyCar, suivant les traces du junior alpin Christian Lundgaard qui a impressionné lors de ses débuts avec Rahal Letterman Lanigan Racing au Grand Prix d’Indianapolis.

Le pilote danois s’est qualifié P4, et Ilott dit que cela a naturellement créé “des attentes élevées” pour ses propres débuts, mais il pense vraiment “qu’il peut y avoir de bons résultats” pour lui-même et Juncos-Hollinger.