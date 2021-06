Callum Ilott dit qu’il est en “très bonne position” pour un futur pilote en F1

Le jeune pilote britannique Callum Ilott a déclaré qu’il se sentait dans une “très, très bonne position” pour piloter à plein temps en Formule 1 la saison prochaine.

Ilott, 22 ans, est actuellement membre du programme junior de Ferrari et agit en tant que pilote d’essai pour la Scuderia et l’Alfa Romeo – après avoir couru dans la voiture d’Antonio Giovinazzi en FP1 au Grand Prix du Portugal.

Après avoir terminé deuxième de la Formule 2 la saison dernière, Ilott a vu certains de ses contemporains se hisser au sommet du sport automobile et prendre un départ solide, ce qui a ravi l’espoir britannique.

“Yuki a fait une grande impression à Bahreïn – c’était vraiment bon à regarder, en fait”, a déclaré Ilott à Autosport.

“Donc, de ce côté-là, c’était une bonne référence de dire ‘regardez, voici ce qu’un gars peut faire’. Avec Mick, on sait tous qu’il met un peu de temps pour y arriver. Mais une fois là-bas, il sera bon. Et vous pouvez déjà voir que le rythme s’améliore.

« Je pense qu’ils font du bon travail, et je pense que ce n’est qu’une question de temps avant que la référence ne soit encore plus proche. Et c’est plus facile pour moi de dire : ‘Eh bien, j’étais au milieu de ces deux gars !’

« Je pense toujours que je suis dans une très, très bonne position. Oui, je dois attendre un an. J’ai vu des gens attendre deux.

“L’objectif est toujours de faire le meilleur travail possible du côté GT et du côté FP1, puis j’espère qu’une opportunité se présentera.”

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Avec Ilott participant aux essais du Grand Prix du Portugal, il est prêt pour une autre sortie en FP1 en France après le Grand Prix d’Azerbaïdjan, et le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a ajouté qu’il pourrait participer à pas moins de huit séances d’essais au cours de la saison.

Mais avec d’autres séries faisant appel à ses services et l’incertitude entourant une autre saison en F2, Ilott reste sûr que ne pas courir régulièrement en monoplace sera une pierre d’achoppement sur la voie d’un futur espoir en F1.

“J’ai eu des discussions, au sein de Ferrari, au sein des équipes de F2”, a déclaré Ilott à propos de ses plans pour 2021.

“Mais l’appel était du côté tardif de la situation pour la F1. Et donc à ce moment-là, beaucoup d’équipes de F2 avaient déjà décidé, et ce n’est pas si facile de changer à nouveau d’équipe et d’être dans un autre environnement inconnu.

« J’ai terminé deuxième du championnat avec cinq poles et trois victoires. J’étais aussi proche que vous alliez de gagner – non pas que vous ne vouliez pas prendre ce risque.

« J’adore courir en F2, c’était un excellent format, c’est juste qu’il n’y avait qu’un seul endroit où je pouvais aller mieux. Et je pense qu’avec les trois races [in the new format], beaucoup de choses ont changé.

« De plus, même si la conduite régulière est importante, ce qui est le cas, si vous avez besoin d’intervenir, je pense qu’il y a un autre niveau d’informations que vous devez apprendre de la F1 que je n’allais pas maximiser si je faisais un saison de course complète en F2.

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !