Callum Ilott fera ses débuts en IndyCar à Portland

La Ferrari junior Callum Ilott fera ses débuts en IndyCar au Grand Prix de Portland, au volant de Juncos Hollinger Racing.

Ilott a passé la saison 2021 comme de Ferrari pilote d’essai et pilote de réserve d’Alfa Romeo, tout en participant à des courses de voitures de sport, dont les 24 Heures du Mans.

Il est maintenant prêt à traverser l’étang pour concourir dans une autre catégorie, Indy Car, pour la première fois de sa carrière.

Plus précisément, il pilotera pour Juncos Hollinger Racing.

“Je suis heureux et excité d’annoncer que je courrai avec Juncos Hollinger Racing à Portland”, a déclaré Ilott.

« Ce sera ma première participation aux NTT IndyCar Series et je courrai aux États-Unis, ce qui sera un peu différent de courir du côté européen.

« Je suis impatient de travailler avec l’équipe au cours de cette première phase de leur développement. Je tiens à remercier la Ferrari Driver Academy de m’avoir permis de saisir cette opportunité et Ricardo Juncos et Brad Hollinger de m’avoir intégré à l’équipe.

Nous sommes très heureux d’accueillir @callum_ilott chez Juncos Hollinger Racing !#JuncosHollingerRacing #IndyCar #Chevy #DynamoEgde #Firestone #IMS https://t.co/9b3XkrS7Uw – Juncos Hollinger Racing (@juncosracing) 1er septembre 2021

L’équipe n’a été formée qu’au début du mois d’août suite à la formation d’un partenariat entre Ricardo Juncos et Brad Hollinger.

Ce sera la première course de l’équipe avec sa nouvelle identité et la première course IndyCar de l’équipe depuis l’Indy500 en 2019.

Compte tenu de cela, ils voulaient un pilote relativement expérimenté, et bien qu’il ne puisse être qu’en 2022 et nouveau en IndyCar, Ilott était considéré comme le candidat idéal pour son expertise en monoplace.

“Nous sommes très heureux d’accueillir Callum Ilott dans la famille Juncos Hollinger Racing”, a déclaré Juncos.

« Callum apporte beaucoup d’expérience et un talent incroyable à l’équipe. Nous sommes convaincus qu’il fera une bonne transition dans la série NTT IndyCar lorsque nous serons sur la bonne voie pour notre test final avant de faire nos débuts officiels ensemble à Portland la semaine prochaine.

Ilott a précédemment déclaré que sa priorité restait toujours d’obtenir un siège en Formule 1, mais il semble peu probable que cela se produise de si tôt avec Alfa Romeo, sa destination la plus probable, serait sur le point de signer Valtteri Bottas pour 2022, le champion de Formule E Nyck de Vries étant également lié à l’équipe.