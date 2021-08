Callum Ilott : la F1 au centre de l’attention malgré l’opportunité de course GT

Callum Ilott pense que la course GT a certainement été bénéfique pour sa carrière, même si la Formule 1 est au centre de son développement.

Le Britannique a terminé la saison 2020 de Formule 2 en tant que finaliste de son compatriote junior Ferrari Mick Schumacher. Mais alors que Schumacher est passé à la Formule 1 avec Haas, Ilott a été nommé pilote de réserve de Ferrari, fonctions qui se sont ensuite étendues à Alfa Romeo également.

Parallèlement à ces rôles, Ilott a fait la transition vers GT Racing avec Iron Lynx et a fait ses débuts au Mans avec l’équipe dans la catégorie GTE Am 2021.

Tout cela est une expérience fantastique pour le jeune homme de 22 ans, qui, selon lui, l’aidera quel que soit le chemin emprunté par sa carrière – mais en tant que junior Ferrari, tout est centré sur la Formule 1.

“C’est de l’expérience dans les deux sens”, a-t-il déclaré à MotorsportWeek.com.

« Évidemment, en ce moment, je pilote des GT, mais mon développement et mon objectif sont toujours la F1. Il y a encore une chance et je suis toujours dans cet environnement.

« Mais selon les années à venir, et évidemment avec le programme Hypercar, il est plus logique d’avoir de l’expérience en GT et de pouvoir sauter dans l’Hypercar si nécessaire, que de ne pas l’avoir.

« Cette année, ça a été très instructif et très bon de faire quelque chose de différent.

« J’ai eu tout l’environnement des monoplaces juniors, ce qui est assez stressant – chaque week-end, vous vous battez pour votre carrière, pour votre vie. Ici, c’est comme recommencer, réapprendre et faire quelque chose de différent.

“Évidemment avec les performances et la vitesse que j’ai, j’ai une bonne base mais il y a plein de petites choses à apprendre, avec les LMP2, avec les [traffic] gestion et tout, c’est un style de course différent.

“Aussi, avec les pilotes de bronze aussi. C’est quelque chose auquel je dois m’adapter. Non pas que je n’en ai pas fait l’expérience, mais d’une manière différente.

« C’est donc bien mieux pour moi d’avoir cette expérience, presque dans mon esprit une année avec moins de pression.

“Parce que j’ai, par exemple, si je devais m’en tenir à la route GT, la route d’endurance, j’ai cette année, j’ai l’année prochaine, probablement si je devais le faire avec plus d’opportunités.

“Ensuite, s’il s’agit de cela, nous avons l’Hypercar l’année d’après, donc j’ai ce choix à faire.”

Habillez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de la Formule 1

Ilott décrit sa situation actuelle comme étant « amusante », soulignant que même l’IndyCar est une option, lui offrant de nombreuses routes potentielles à emprunter à l’avenir.

“Je pourrais aussi aller en Amérique et faire de l’Indy si je le voulais et si j’en ai l’opportunité, je ne dirais pas non plus non à la F1”, a-t-il confirmé.

«Je suis donc dans une situation un peu amusante où il y a quelques opportunités et quelques itinéraires différents à faire.

« Mais dans mon esprit, il est toujours préférable d’avoir l’expérience là où vous pouvez l’obtenir. Et quelle meilleure façon de le faire que dans l’un des championnats GT les plus compétitifs au monde en GT World Challenge.

« Nous sommes proches du sommet. Avant Spa, ça allait bien. A Spa, nous étions malheureusement absents et nous avons raté beaucoup de points. Et puis venir au Mans, qui est la course d’endurance la plus compétitive je pense.

« Donc, je ne peux pas me plaindre, vraiment, dans la position où je suis. Et en fait, je l’apprécie beaucoup – beaucoup plus que ce à quoi je m’attendais au début de l’année.

“Au début de l’année, depuis les monoplaces, vous avez toujours ce truc de” peut-être que je pourrai faire des courses GT plus tard dans le futur “, mais c’est bien.”