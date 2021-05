Callum Ilott participera à huit autres sessions de F1 en 2021

Le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a déclaré que Callum Ilott piloterait pour l’équipe lors de huit séances d’essais supplémentaires cette année.

Ilott, pilote d’essai de Ferrari pour 2021, a fait ses débuts le week-end de course F1 la dernière fois au Portugal, au volant de la voiture d’Antonio Giovinazzi en FP1.

Le joueur de 22 ans a impressionné, terminant la séance en P17, à quatre dixièmes de son coéquipier Kimi raikkonen.

Cependant, Robert Kubica étant le pilote de réserve officiel d’Alfa Romeo, on s’attendait à ce que le Polonais soit celui qui remplacera habituellement Giovinazzi ou Raikkonen le vendredi cette saison, mais Vasseur dit que le jeune Britannique le fera à nouveau.

«Nous entretenons de bonnes relations avec Callum», a-t-il déclaré selon Motorsport.

«Il se sent à l’aise au sein de l’équipe et la relation est bonne. Il était assez détendu dans la voiture, j’ai vraiment apprécié sa séance.

«C’était sa première fois, mais il sera probablement autorisé à conduire la voiture plus souvent lors des premiers essais libres. La prochaine fois que ce sera en France, ce sera probablement beaucoup plus facile pour lui. “

«Entre deux et huit», a ajouté Vasseur lorsqu’on lui a demandé combien de sessions supplémentaires Ilott conduirait en 2021.

«Son prochain entraînement aura lieu en France, après on verra.»

Avant le début de la campagne 2021, il a été décidé que les séances d’essais du vendredi seraient réduites de 90 à 60 minutes, tandis que dans les trois week-ends de course avec qualifications de sprint, le FP3 sera entièrement supprimé.

Vasseur admet que cela rend les choses plus difficiles pour Ilott que pour les précédents jeunes pilotes à tester pour l’équipe.

«C’est encore plus difficile que par le passé», a-t-il déclaré.

«Nous avons fait la même chose dans le passé avec Charles [Leclerc] en 2017 et avec Antonio en 2018. Pour eux, c’était déjà difficile, mais maintenant cette saison, c’est encore plus difficile car on ne dispose que d’une heure.

«Cela signifie que votre premier relais sera un peu plus court et que vous n’avez que deux ou trois tours et souvent seulement un ou deux tours dans votre deuxième relais pour montrer que vous avez la vitesse. “

«Avant la séance, tout le monde dit toujours ‘d’accord, ne fais pas d’erreurs, pas de pression, tu peux y aller doucement, fais juste ton travail’ mais, à la fin, tout le monde regarde votre temps au tour.

«Vous avez l’air absolument stupide lorsque vous vous écrasez, mais vous faites aussi un imbécile si vous êtes trop lent.»

