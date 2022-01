Callum Ilott se souvient d’une interaction « surprenante » avec Kimi Raikkonen

Callum Ilott a rappelé comment Kimi Raikkonen l’avait surpris en lui souhaitant un joyeux anniversaire dès le matin.

En tant que pilote d’essai et de réserve d’Alfa Romeo pour 2021, Ilott était présent dans le garage de l’équipe lors de plusieurs week-ends de course tout au long de la campagne.

Compte tenu de cela, il a occasionnellement interagi avec Räikkönen et sans surprise, il n’a pas trouvé le Finlandais particulièrement bavard, mais a été impressionné par la façon dont il a communiqué avec son équipe.

« Ecoute, il ne dit pas grand-chose, Kimi, sur le plan personnel », a-t-il déclaré sur le À la poursuite du sommet Podcast.

« Mais du côté du sport automobile, il s’en soucie vraiment. Il est concentré, il est très bon dans ce qu’il fait et vous pouvez l’entendre dans sa clarté.

« Il ne perd pas de temps et vous pouvez le voir à la radio, il est très très direct, mais c’est son caractère, il est juste comme: » Donnez-moi ce dont j’ai besoin, pas de conneries. Aller. » »

Plus et dehors. #KiitosKimi pic.twitter.com/tYqAB29iUG – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 12 décembre 2021

Bien que les deux n’aient peut-être pas eu beaucoup de cœur à cœur pendant leur séjour ensemble chez Alfa Romeo, l’Iceman s’est souvenu de l’anniversaire d’Ilott qui a pris le Britannique par surprise.

« Il m’a surpris, pour être juste », a-t-il ajouté.

«Je pense que c’était au Brésil. Jeudi était mon anniversaire et à la première heure du matin, quand il est entré, il a dit « Joyeux anniversaire ».

« C’est à 9 heures du matin, tu sais ? Et je me suis dit : ‘Comment saurais-tu que c’est mon anniversaire à 9h ? Qu’est-ce qui vous fait savoir ?’ Tu sais, il n’avait parlé à personne en entrant, c’est ce qui était bizarre pour moi.

« Donc, à partir de ce moment-là, il m’a un peu surpris sur le plan personnel parce qu’évidemment, vous savez qu’il fait attention. »

À première vue, il semblait que Raikkonen et son coéquipier Antonio Giovinazzi avaient une bonne relation au cours de leurs trois saisons ensemble, et Ilott a confirmé que c’était le cas.

« Je pense qu’ils s’entendent très bien, Kimi et Antonio », a-t-il déclaré.

« Juste une bonne dynamique, il n’y avait pas cette bagarre entre coéquipiers parce que Kimi ne se souciait pas vraiment de ce qui se passait de ce côté-là.

« Ils voudraient tous les deux se battre, mais il n’y avait pas du tout de mauvaises vibrations, ils se sont juste entendus et ont essayé de faire le meilleur travail possible et d’en tirer le meilleur parti. »