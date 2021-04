Callum Ilott signe comme réserve Alfa Romeo, sortie FP1 au Portugal

Callum Ilott, membre de la Ferrari Driver Academy, a été confirmé comme deuxième pilote de réserve d’Alfa Romeo pour la saison 2021.

Le Britannique n’est pas étranger au fait qu’Alfa Romeo ait testé avec eux en 2019, participant plus tard au test des jeunes pilotes d’Abu Dhabi 2020 avec la tenue suisse.

Le pilote de réserve établi d’Alfa Romeo, Robert Kubica, participe également au championnat WeatherTech SportsCar et à l’European Le Mans Series cette année, donc s’il n’est pas disponible pour une manche de Formule 1, Ilott passera à l’action.

Ilott, qui est également pilote d’essai et de réserve de Ferrari, participera à plusieurs sessions FP1 pour Alfa Romeo dans le cadre de cet accord, dont la première aura lieu lors du prochain Grand Prix du Portugal.

“Je suis très heureux de rejoindre l’équipe pour cette saison et je tiens à remercier Alfa Romeo Racing ORLEN et la Ferrari Driver Academy pour la confiance qu’ils m’accordent”, a déclaré Ilott.

«Les deux sessions que j’ai eues avec l’équipe au cours des deux dernières années ont été extrêmement utiles pour m’habituer au fonctionnement d’une équipe de Formule 1 et je suis convaincu que je peux prendre le relais dans mon nouveau rôle de pilote de réserve. chez Alfa Romeo Racing ORLEN.

«J’ai hâte d’être dans la voiture et d’aider l’équipe à poursuivre sa progression.»

Ilott a été impliqué dans une bataille épique pour le titre de Formule 2 2020 avec Mick Schumacher.

Les deux Ferrari juniors se sont affrontés jusqu’à la dernière course où Schumacher a remporté le championnat.

Schumacher décrocherait ensuite un siège avec Haas pour 2021, tandis que Ferrari a choisi d’amener Ilott dans le paddock dans un rôle de réserve plutôt que de le renvoyer en F2.

Ilott a également fait sa première apparition à la GT World Challenge Europe Endurance Cup à Monza, réalisant une solide première performance.

«Je suis ravi d’accueillir Callum dans notre équipe: son parcours dans la série junior a été impressionnant et il est sans aucun doute l’un des jeunes pilotes les plus talentueux à gravir les échelons», a déclaré le patron de l’équipe Alfa Romeo, Frédéric Vasseur.

«Il a déjà travaillé avec nous, laissant à chaque fois une impression durable grâce à son éthique de travail et à ses bons retours, et je suis convaincu qu’il sera un ajout très positif à Robert Kubica, qui sera indisponible à plusieurs reprises en raison de son autre programmes de course.

“Callum aura un programme chargé et nous avons hâte de le revoir sur la bonne voie ce week-end.”

