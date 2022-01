Callum Ilott sur une « année sabbatique » avec Ferrari, mais Marcus Armstrong quitte l’Académie

Ferrari a finalisé sa gamme junior pour 2022, qui comprend la rupture des liens avec Marcus Armstrong après cinq ans.

La Scuderia possède l’une des académies les plus talentueuses de toutes les équipes de Formule 1, laissant tout un puzzle à reconstituer lorsqu’il s’agit de décider de leurs destinations pour 2022.

Pour Armstrong, c’est la fin de la route, le joueur de 21 ans n’étant pas en mesure d’en faire assez pour conserver sa place dans le giron de Ferrari.

Après avoir été sélectionné pour la première fois par Ferrari en 2017, Armstrong a terminé deuxième du championnat de Formule 3 2019, mais n’a pas pu conserver son succès en F2, ne gérant que la 13e place au classement pour ses deux saisons et ne remportant qu’une seule victoire de course.

Le membre le plus ancien de l’Académie est Mick Schumacher qui, après avoir disputé sa saison recrue de Formule 1 avec Haas en 2021, restera avec l’équipe américaine pour la prochaine campagne tout en servant également de pilote de réserve pour Ferrari.

Il partagera ces fonctions avec Antonio Giovinazzi, qui a perdu son siège Alfa Romeo F1 fin 2021. Giovinazzi participera à la prochaine saison de Formule E, Schumacher devant servir de réserve Ferrari pour 11 manches de F1 afin de couvrir l’absence de l’Italien.

Pendant ce temps, Callum Ilott, qui a terminé deuxième de Schumacher au classement F2 2020, fait toujours partie du programme Ferrari alors qu’il se dirige vers l’IndyCar à temps plein pour 2022 dans ce qui est décrit comme une » année sabbatique » avec Ferrari incapable de soutenir l’Anglais par l’intermédiaire de l’Académie dans cette entreprise.

Ilott est prêt à disputer le calendrier IndyCar complet avec Juncos Hollinger Racing.

Robert Shwartzman, vice-champion du Championnat F2 2021, sera le pilote d’essai de Ferrari pour 2022. Il ne reviendra pas en F2 pour la saison à venir.

C’est un voyage en Formule 3 puis pour les prochains juniors Ferrari – Arthur Leclerc continuera avec Prema, après avoir remporté deux victoires dans une solide campagne de recrues, tandis que le Britannique de 16 ans Oliver Bearman le rejoindra, le jeune Ferrari ayant a remporté les titres ADAC de Formule 4 et d’Italie F4 en 2021.

Dino Beganovic restera dans le Championnat d’Europe de Formule Régionale avec Prema, tandis que Maya Weug et James Wharton concourront en Formule 4 italienne, tout comme une nouvelle recrue, le Brésilien Rafael Câmara.

Weug était la seule femme de l’Académie Ferrari, mais cela a changé avec l’arrivée de Laura Camps Torras qui, tout en restant en karting, devrait avoir la chance de tester une voiture F4.

Dans une déclaration aux médias, le directeur de l’équipe Ferrari F1, Mattia Binotto, a déclaré : « L’admission à la Ferrari Driver Academy 2022 commence son voyage aujourd’hui.

« C’est toujours un jour important pour les filles et les garçons impliqués et aussi pour la Scuderia Ferrari, car ce programme est une partie importante de ce que signifie #essereFerrari.

« Le rôle de la FDA n’est pas simplement de tirer le meilleur des jeunes les plus talentueux et de les amener à piloter nos voitures en Formule 1, il s’agit également de former des personnes et des pilotes capables de tirer le meilleur parti des valeurs que représente la Scuderia Ferrari.

« Cette année, sept jeunes hommes et deux jeunes femmes travailleront vers leur objectif ultime de courir en Formule 1.

«En 2022, 20% de la grille F1 est composée d’étudiants passés et présents de la FDA. Le rêve pour eux et pour nous, c’est de faire comme Charles Leclerc, qui s’apprête à entamer sa quatrième saison au sein de la Scuderia.

« Je souhaite à chacun d’entre eux la meilleure des chances dans leur progression dans la saison, qu’ils aborderont, j’en suis sûr, avec la volonté d’apprendre et surtout avec le sourire, car être pilote de course est l’un des meilleurs métiers. dans le monde. »