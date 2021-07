Callum risque la prison après une violente attaque .

L’avenir de Callum est incertain (Photo : BBC)

L’article suivant contient des spoilers pour les épisodes EastEnders de cette semaine, qui peuvent désormais être visionnés sur BBC iPlayer sous la forme d’un coffret.

Ben Mitchell (Max Bowden) était furieux lorsqu’il a découvert que Simon Atmore, l’homme qui a battu à mort Paul Coker (Jonny Labey) lors d’une attaque homophobe, avait fait appel de sa condamnation et avait ensuite été libéré de prison.

Désespéré pour se venger, il s’est mis à la recherche du tueur !

Callum Highway (Tony Clay), cependant, a suggéré une autre ligne de conduite, car il a proposé d’éviter à son mari la peine d’une recherche et d’utiliser à la place ses informations policières pour obtenir les détails de Simon.

Il y avait, bien sûr, une condition à sa proposition : aucun mal ne pouvait arriver à Simon.

Ben a accepté, et Callum a donc entrepris d’obtenir l’adresse du tueur nouvellement publié. Le policier, cependant, reconsidère son offre dans les scènes à venir, car il est témoin de la colère de son partenaire face à toute la situation et craint qu’il ne puisse pas s’arrêter à une simple conversation.

Mais il est trop tard, car Ben tombe sur le morceau de papier avec l’adresse de Simon écrite dessus, après avoir fouillé la veste de son mari !

Callum demande conseil à Phil (photo : BBC)

Se sentant trahi, Ben a réprimandé son beau et, ayant obtenu ce qu’il voulait, il a clairement indiqué que, malgré sa revendication initiale, il se vengerait violemment de Simon !

Callum, désespéré de sauver Ben d’une vie derrière les barreaux, s’est ensuite adressé à Phil (Steve McFadden) pour obtenir de l’aide.

Phil, cependant, a clairement indiqué qu’il ne voulait rien avoir à faire avec lui ! C’est-à-dire jusqu’à ce que Kat Slater (Jessie Wallace) lui donne quelques conseils, ce qui a amené l’homme dur à avaler sa fierté, alors qu’il s’était donné pour mission de dissuader Ben de son plan de vengeance meurtrière.

Callum a été soulagé lorsque Ben a accepté de laisser tomber, mais ils ne savaient pas qu’il y avait une autre tournure dans cette histoire tragique en magasin !

Kheerat Panesar (Jaz Deol), toujours en deuil de son frère Jags (Amar Adatia), a décidé de se venger au nom de son partenaire commercial Ben et a rencontré Simon.

Par la suite, il s’est présenté chez Callum couvert de sang, confirmant qu’il avait pris sur lui de donner une leçon à Simon !

Callum était horrifié, car les actions de Kheerat ont aggravé la situation.

‘[The police] vont découvrir qui a passé cet appel téléphonique », a-t-il déclaré. «Et qui est celui qui a enfreint toutes les règles pour obtenir son numéro pour l’y amener, hein?

« Si vous ne descendez pas pour ça. Je vais!’

Avec l’Euro 2020 modifiant le modèle de diffusion d’EastEnders, la décision a été prise de permettre au public de regarder des épisodes du feuilleton BBC One en ligne avant la diffusion.

Plus : Phil Mitchell



L’expérience de trois semaines devait se terminer la semaine dernière, mais avec le succès de ces coffrets, le feuilleton continuera à laisser tomber des épisodes sur iPlayer chaque lundi jusqu’à la fin des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Ces épisodes seront toujours diffusés sur BBC One plus tard cette semaine, mais ils peuvent être dans un autre créneau. Et, que vous soyez en train de vous gaver ou de regarder à la télé, c’est une semaine à Walford à ne pas manquer.

Cet épisode particulier est diffusé le mardi 21 juillet à 19h30 sur BBC One.

EastEnders de cette semaine est maintenant diffusé sur BBC iPlayer.

Si vous avez un feuilleton ou une histoire télévisée, une vidéo ou des images, contactez-nous en nous envoyant un e-mail à soaps@metro.co.uk – nous aimerions avoir de vos nouvelles.

Rejoignez la communauté en laissant un commentaire ci-dessous et restez à jour sur tout ce qui concerne les savons sur notre page d’accueil.



PLUS : 10 spoilers de savon cette semaine: le secret de Coronation Street dévoilé, le meurtre d’Emmerdale Meena, le complot de vengeance de Hollyoaks, le choc du bébé EastEnders



PLUS : Spoilers EastEnders : Billy Mitchell sans-abri dans une nouvelle histoire dévastatrice

La Newsletter Savons

Comprend du contenu exclusif, des spoilers et des interviews avant qu’ils ne soient vus sur le site. En savoir plus “

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();