Callum Wilson fait le point sur sa blessure

S’exprimant sur le podcast Footballer’s Football, l’attaquant de Newcastle Callum Wilson a fait le point sur sa blessure.

Le joueur de 29 ans a affronté Manchester United le mois dernier et le problème semblait plutôt sérieux car Wilson a dû être étiré.

Wilson dit qu’il ne sait pas exactement combien de temps il sera absent, mais d’après la façon dont son corps se sent, il pense qu’il pourrait s’agir d’une blessure au milieu de la route en termes de gravité.

Qu’est-ce que Wilson a dit?

L’attaquant a fait le point sur sa blessure.

« C’est étrange parce que je ne sais pas vraiment combien de temps je serai absent pour moi-même. J’ai rendez-vous avec un spécialiste vendredi, essentiellement pour tout passer en revue et voir ce que dit l’analyse. Nous pouvons partir de là et distinguer vraiment une période de temps », a déclaré Wilson.

Wilson a ensuite expliqué ce qu’il avait ressenti lorsqu’il s’est incliné contre United.

« L’arbitre m’a fait signe et je suis retombé sur le terrain. Ce n’est que lorsque le ballon est passé au-dessus de ma tête et que j’ai essayé de changer de direction et que mon genou a cédé sous moi et j’ai pensé « d’accord, quelque chose de grave est arrivé », et je voulais juste quitter le terrain », a déclaré Wilson.

« Vous avez une idée si c’est un mauvais ou si c’est un petit problème, et je pense que celui-ci est juste au milieu de la route. »

Doigts croisés

Nous ne pouvons qu’espérer que Wilson sera de retour le plus tôt possible.

Newcastle est dans une bataille de relégation, et être sans votre attaquant vedette pendant plusieurs semaines est loin d’être idéal.

Bien sûr, la fenêtre de janvier est ouverte, mais les Magpies pourraient avoir du mal à trouver un club disposé à vendre leur numéro neuf à mi-saison.

Espérons que le problème de Wilson n’est pas trop grave.

