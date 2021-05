Caloncho met l’optimisme de côté et explore la nostalgie sur son troisième album – El Sol de México

Depuis ses débuts dans la musique il y a six ans, Caloncho se caractérise par ses paroles optimistes et une musique pleine de bonne énergie qu’il partage sur ses albums. Cependant, maintenant qu’il prépare son troisième matériel d’étude en tant que soliste, le Sonoran a voulu montrer un côté plus intime et mélancolique.

«Tout fait partie de la palette d’émotions que nous allons affronter dans l’expérience humaine. Et je voulais présenter ça, une facette plus réaliste de mon projet, car je suis très associée à l’optimisme et je reconnais que je veux passer un bon moment, mais il y a des moments où vous ne passez pas un si bon moment et que sont très agréables, mais la douleur est dangereuse ».

Full Moon et Sensei ont été les premières avancées que le chanteur a partagées avec son public ces derniers mois, des chansons qui vont des sons tropicaux à une ballade folk dont le point commun est le chagrin et l’espoir.

«C’est ce que je voulais représenter avec l’album que je suis sur le point de sortir: l’autre facette, pas si habituelle, dans laquelle je me vois aussi. Ce sont des sujets intéressants à considérer. Et si des chansons sont faites, elles sont précieuses pour moi », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Bien qu’il avoue que pendant les mois de la pandémie, il a écrit moins de chansons, Caloncho a trouvé, avec d’autres artistes tels que Kurt et Sabino, des alliés pour continuer à se développer en tant que compositeur.

«Kurt est un personnage que j’ai rencontré en janvier. Notre rencontre a été très effervescente et effusive, car c’est une personne extrêmement créative et créative. Et ça a été beaucoup d’apprendre à être avec cette âme sœur et avec une certaine ambition ».

A propos de Sabino, Caloncho a partagé qu’ils s’étaient rencontrés pour composer de nouvelles chansons, sans avoir de collaboration, c’est l’esprit. “C’est formidable de partager avec des esprits partageant les mêmes idées qui font face aux mêmes défis et processus lors de la composition.”

Le chanteur s’apprête également à présenter son concert en ligne dans le cadre du festival virtuel Tecate Pa’l Norte qui sera diffusé le 17 avril sur le site officiel du meeting. Dans cet événement, Caloncho a joué devant un écran vert sur lequel a été conçue une scène virtuelle qui sera celle que les spectateurs verront.

«C’était quelque chose de très fou parce que je n’y suis pas habitué. Mais voir ce forum aussi grand, avec un écran de cette nature ne m’avait jamais touché. “Celui qui a fait la scène non plus, il est trippant; j’ai laissé tomber le tank et j’ai dit” Woow, qu’est-ce que la réalité et qu’est-ce que la programmation? ” C’était très cool. “

El Tecate Pa’l Norte Virtual présentera des présentations par d’autres artistes tels que Guaynaa, Intocable, Mon Laferte, Sebastián Yatra, The Hives et Sabino, entre autres