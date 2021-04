Calvert-Lewin à Man United soutenu, Arsenal mieux sans Aubameyang, “ Messi Lingard ” lié au Real Madrid, Kane a exhorté à rester à Tottenham, Ligue des champions EN DIRECT avec Chelsea en action

Tenez-vous au courant des dernières actualités sportives, des opinions et des potins, ainsi que de l’action en direct de la Ligue des champions ce soir…

PRINCIPALES TÊTES:

Arsenal est meilleur sans Pierre-Emerick Aubameyang, dit Darren Bent – mais les statistiques confirment-elles la prétention de l’ancien attaquant de Tottenham “ jouer avec 10 hommes ”? Manchester United prêté Jesse Lingard comparé à George Best et Diego Maradona dans un superbe appel talkSPORT en tant que marques hôtes Le héros de West Ham “ Messi Lingard ” Harry Kane au Paris Saint-Germain “ impossible ” avec des contrats Neymar et Kylian Mbappe, mais David Ginola dit que l’attaquant de Tottenham pourrait rejoindre un autre club londonien Harry Kane a une décision de transfert à prendre avec Man United et Man City qui se cachent, mais gagner des trophées à Tottenham et être un homme d’un seul club signifierait plus “ les fans de Southampton commencent à se retourner contre Ralph Hasenhuttl ” – les saints ont “ sérieux questions ” avant la demi-finale de la FA Cup contre Leicester, talkSPORT a déclaré à Dominic Calvert-Lewin que la signature de Manchester United serait “ fantastique ” comme alternative à Erliang Haaland et Harry Kane – Rio Ferdinand dit que l’attaquant d’Everton aurait un “ grand impact ” sur la décision de West Brom VAR qualifié de “ choquant ” alors que Sam Allardyce appelle à des changements et qu’Ally McCoist affirme qu’un but exclu contre Southampton pourrait coûter aux Baggies leur statut de Premier League Trafalgar Square s et sera un fan park de 12500 places pour les matchs de l’Euro 2020 Jesse Lingard est le “ meilleur joueur de la Premier League sous sa forme actuelle ” et “ commencerait devant Raheem Sterling ” pour l’Angleterre