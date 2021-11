Calvin Johnson parle de la retraite anticipée de la NFL sur « Cold As Balls » de Kevin Hart

Calvin Johnson a surpris tout le monde lorsqu’il a annoncé sa retraite de la NFL en 2015. Il a expliqué son raisonnement pour l’appeler une carrière au fil des ans, mais a approfondi sa décision avec Kevin Hart dans l’émission Cold As Balls on the Laugh Out Loud. Réseau. En parlant avec Hart, Johnson, qui a passé toute sa carrière avec les Lions de Detroit, a déclaré qu’il allait prendre sa retraite deux ans plus tôt.

« Il s’agit du corps, il s’agit de l’endroit où se trouvait l’équipe », a déclaré Johnson. « Vous savez, et mon corps fonctionnait comme je le voulais. Et le dimanche, vous êtes là avant le match et vous vous dites: » Tirez, je n’ai même pas envie de jouer aujourd’hui. » C’était comme ça l’année dernière. Mais mon corps, ça change ton état d’esprit. Cette douleur, ça change ton état d’esprit. »

Johnson, qui était un receveur large, a été repêché n ° 2 au total par les Lions en 2007. Au cours de sa carrière, Johnson a été sélectionné pour le Pro Bowl à six reprises, l’équipe All-Pro à quatre reprises et a mené la NFL en verges de réception en 2011. et 2012. En neuf saisons, Johnson a capté 731 passes pour 11 619 verges et 83 touchés. En février, Johnson a été sélectionné dans la classe du Temple de la renommée du football professionnel de 2021.

« Les fans des Lions, la ville de Detroit, quand nous avions 0-16, vous n’avez jamais cessé de vous présenter », a déclaré Johnson lors de son discours au Temple de la renommée en août, selon Pride of Detroit. « Vous étiez déçu mais vous n’avez jamais cessé de vous présenter. Chaque semaine, vous vous êtes présenté, et cela m’a motivé à faire la même chose pour vous. Vous m’avez aimé moi et ma famille inconditionnellement pendant ces 15 années. Je veux que vous sachiez que le Michigan est notre chez nous, Detroit est notre ville et les fans des Lions sont notre fierté. »

En plus d’avoir une carrière remarquable dans la NFL, Johnson était l’un des meilleurs receveurs larges du pays tout en jouant pour Georgia Tech. En 2006, Johnson a été nommé joueur de l’année de l’ACC et a remporté le prix Biletnikoff qui est décerné au meilleur receveur du pays. Au cours de cette saison, Johnson a capté 76 passes pour 1 202 verges et 15 touchés.

De nouveaux épisodes de Cold As Balls sont disponibles tous les mardis sur la page YouTube Laugh of Loud. L’émission est également disponible sur la page Facebook de Cold As Balls et la page Facebook de Hart.