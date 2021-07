Calvin Klein dévoile Defy, son premier parfum masculin autonome depuis une décennie – WWD

LONDRES – Calvin Klein lance son premier parfum pour hommes autonome depuis près de 10 ans, et il est adapté à cette époque bouleversée.

Appelé Defy, il s’adresse aux hommes du millénaire, dont beaucoup se sentent introspectifs, vulnérables et craignent l’échec, en particulier après la pandémie de COVID-19.

Bien que le projet était en développement bien avant le coup de COVID-19, l’équipe de Coty Inc. derrière Calvin Klein Fragrances recevait déjà des signaux de ses recherches selon lesquels les hommes du millénaire étaient aux prises avec des problèmes émotionnels et psychologiques plus complexes que les générations plus âgées et plus jeunes.

Maintenant, alors que ces hommes du millénaire retournent au travail et à leur vie sociale, Coty espère avoir un coup sur les mains.

Le géant de la beauté a déclaré qu’il cherchait à générer 78 millions de dollars de ventes au détail la première année, le parfum devant atteindre le top 15 mondial.

« Il s’agit d’une nouvelle icône au sein du portefeuille de Calvin Klein », et ce sera un nouveau pilier du parfum, a déclaré Joanne Bletz, vice-présidente senior mondiale de Calvin Klein Fragrances, dans une interview.

Coty a choisi Richard Madden, 34 ans, l’acteur écossais et lauréat du Golden Globe, comme visage de la campagne, qui a été photographiée par le réalisateur et photographe Jonas Lindstroem.

Calvin Klein Fragrances a travaillé avec l’agence de création The Style Council, tandis que le photographe de natures mortes était Thomas Legrand.

Madden, qui a figuré dans “Game of Thrones”, “Cendrillon” de Disney et la série télévisée “Bodyguard”, jouera dans le prochain film de super-héros “Eternals” aux côtés d’Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani et Gemma Chan, et est tourne actuellement la série Citadel d’Amazon Studios aux côtés de Priyanka Chopra Jonas

La campagne publicitaire mondiale, qui montre Madden assise sur un toit vêtue d’un jean Calvin Klein et d’un t-shirt blanc, sera lancée le 1er juillet.

Bletz a déclaré que Coty est convaincu que Calvin Klein Defy trouvera un écho auprès des hommes du monde entier, « stimulant la demande mondiale » pour les parfums de la marque.

Coty s’est associé à Twitch pour le lancement, demandant aux consommateurs de participer à un “tournoi” où ils peuvent se battre contre les meilleurs streamers pour avoir une chance de gagner des prix. Le tournoi sera suivi d’une after party virtuelle.

Bletz a déclaré que le choix de Twitch était essentiel, car c’est une application sociale ainsi qu’une application de jeu, et un endroit où les hommes ont des conversations significatives.

Le marketing se déroulera sur les plateformes télévisées, numériques et sociales tandis que des détaillants tels que Macy’s, Ulta, Boots et El Corte Inglés porteront le parfum. Defy commencera à être déployé en Amérique du Nord, en Espagne et au Royaume-Uni, et en 2022, il s’étendra à des marchés tels que l’Italie, l’Allemagne et d’autres pays d’Europe.

Coty est également optimiste quant à la vente au détail de voyages – qui a pris un coup en raison de la baisse des voyages internationaux – et prévoit une reprise sur ce marché au premier semestre 2022, lorsque les voyages aériens internationaux devraient reprendre pour de bon.

Defy se présente sous la forme d’une eau de toilette, avec des prix allant de 49 $ pour le 30 ml à 114 $ pour le 200 ml. Il existe également un format de 50 ml, au prix de 70 $, et un format de 100 ml à 88 $.

Il s’agit du premier grand parfum masculin de Calvin Klein depuis Encounter, lancé en 2012. Il fait également suite à une transformation majeure de l’entreprise.

Lorsque Encounter a été lancé, Italo Zucchelli était le directeur de la création pour hommes de Calvin Klein Collection, travaillant aux côtés de son homologue féminin Francisco Costa.

Les deux hommes finiront par céder la place à Raf Simons, qui a rejoint la marque en 2016 en tant que directeur de la création, et qui a travaillé en étroite collaboration avec Coty pendant son court mandat. Avec Coty, Simons a lancé Obsessed for Women et Obsessed for Men, qui ont frappé les compteurs en 2017.

Le parfum était une interprétation moderne de l’un des plus grands blockbusters de parfums – et campagnes publicitaires – de tous les temps : Obsession. La nouvelle itération, Obsessed, était le bébé de Simons, et il a fait du projet l’un de ses premiers ordres de travail en prenant la première place créative.

Simons a quitté Calvin Klein après deux ans et demi (il est maintenant co-directeur créatif de Prada) et la société a fermé à la fois son activité de collection haut de gamme 205W39NYC et son produit phare de Madison Avenue.

Calvin Klein n’a pas encore mis en place une nouvelle configuration créative, même si plus tôt cette année, il a embauché Willy Chavarria en tant que vice-président directeur du design pour les vêtements pour hommes Calvin Klein North America et Global Essentials.

La société a également embauché Heron Preston dans un rôle de consultant créatif pour développer Heron Preston pour Calvin Klein, y compris des sweat-shirts, des sweats à capuche, des sous-vêtements et du denim.

Defy est un parfum pour son époque – et pour son groupe démographique Millennial, le plus grand groupe de consommateurs de parfums en ce moment et un nouveau public pour Calvin Klein.

Calvin Klein a déjà couvert d’autres générations, selon Bletz. La génération X, qui passe à l’âge mûr, favorise Eternity (et ses campagnes publicitaires mettant en vedette Christy Turlington Burns et son mari Ed Burns) tandis que la génération Z peut se vaporiser avec CK Everyone, un jus unisexe lancé l’année dernière et visant à canaliser l’inclusivité, la communauté et la liberté d’expression.

Ces hommes du millénaire sont décidément différents de leurs aînés et de leurs cadets, cependant.

Bletz a déclaré que lorsque Coty a commencé ses recherches sur le parfum, pré-COVID-19, il a relevé “la lutte du consommateur masculin qui sortait de la norme” et des idées traditionnelles de succès.

Elle a déclaré que Coty voyait un homme “plus disposé à embrasser ses émotions”, un homme qui avait “un besoin profond de réussir intérieurement, plutôt que dans le sens matériel”. Il y avait un sens plus profond de l’introspection – et c’était libérateur pour eux.

Coty a revérifié cette recherche initiale à la fin de 2020 et a constaté que « ces doutes de soi – et la nécessité de les surmonter – n’ont été amplifiés que par COVID-19. Le message du parfum était donc encore plus pertinent qu’il ne l’était il y a un an.

Madden, a-t-elle ajouté, « embrasse l’esprit de qui nous essayons d’exprimer. C’est un rebelle avec une cause. Il a un côté vulnérable, mais fort, et ses personnages aussi. »

Coty a tenté de distiller ces idées dans un parfum frais et boisé, un mélange d’agrumes, de bergamote et d’absolu de lavande fraîche. Le cœur est de l’huile de vétiver qui, selon Coty, provient d’Haïti de manière responsable et fournit une « texture terreuse vibrante et robuste », tandis que les notes de fond sont ambrées.

Le jus a été créé par Anne Flipo, maître parfumeur, et les parfumeurs seniors Pascal Gaurin et Loc Dong de l’IFF.

La bouteille en verre minimaliste est un mélange de bords incurvés et arrondis et de lignes linéaires nettes, tandis que le capuchon et le carton rappellent les jeans Calvin Klein, avec des détails en denim bleu mat et texturé et une marque argentée.