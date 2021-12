Calvin Ramsay une cible de Newcastle mais une rude compétition de Premier League émerge de Watford et Leicester pour la star d’Aberdeen

Newcastle United est rejoint par Watford et Leicester City dans leur poursuite du jeune arrière droit écossais Calvin Ramsay, d’Aberdeen, selon des informations.

À seulement 18 ans, la qualité de l’arrière droit de Ramsay est fascinante. Le jeune a fourni huit passes décisives en dix-huit matchs cette saison.

En effet, ce niveau de qualité sur le pied avant de l’arrière droit est un trait formidable à avoir.

De plus, il est le genre d’arrière latéral moderne et offensif qui prospère en Premier League.

En tant que tel, l’intérêt signalé de Newcastle, par The Scottish Sun, est logique. Les problèmes défensifs à Newcastle ont été évidents cette saison, et l’ajout d’un joueur défensif de qualité devrait aider à endiguer le flot de buts.

Cependant, ce rapport indique également que Watford a enregistré un intérêt dans Ramsay. De plus, l’équipe de Claudio Ranieri aurait officiellement contacté Aberdeen concernant les services du jeune.

Watford a ses propres problèmes. Les Hornets n’ont pas gagné de point depuis septembre et dégringolent du classement de la Premier League à un rythme alarmant.

Ils manquent également de qualité offensive et de stabilité défensive. Ramsay semble être le type de joueur qui pourrait apporter ces deux éléments au club.

La valeur de Ramsay est d’environ 4 millions de livres sterling, selon le rapport. Des frais de cette nature seraient une goutte d’eau dans l’océan pour Newcastle, bien que Watford soit peut-être plus méfiant, car ils ont échoué avec une offre de 2 millions de livres sterling pour Lewis Ferguson d’Aberdeen cet été.

Newcastle serait travaille sur un transfert pour l’arrière droit de l’Atletico Madrid Kieran Trippier. Cet accord pourrait mettre un terme à leur poursuite de Ramsay.

Cependant, Trippier a 13 ans son aîné et pourra peut-être le guider s’ils rejoignent tous les deux le club.

Leicester rejoint la poursuite de Ramsay

Le Daily Record rapporte que Leicester City est également en lice pour signer Ramsay.

En effet, l’arrière droit des Foxes Ricardo Pereira est récemment revenu de blessure, seulement pour se casser la jambe contre Liverpool.

De plus, James Justin est absent depuis près d’un an pour cause de blessure. L’Anglais a joué à l’arrière droit pendant une grande partie de la première moitié de la saison dernière.

En tant que tels, les Renards pourraient se contenter de couvrir Timothy Castagne, qui a récemment suppléé. Compte tenu de l’inexpérience de Ramsay, il n’est peut-être pas encore titulaire en Premier League. Cependant, il pourrait certainement être une des meilleures signatures pour l’avenir.

