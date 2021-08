Calvin Ridley embarrasse Byron Jones avec un parcours irréel pour TD (Vidéo)

in

FLOWY BRANCH, GA – 29 JUILLET: Calvin Ridley # 18 des Falcons d’Atlanta participe à un exercice le premier jour du camp d’entraînement des Falcons à IBM Performance Field le 29 juillet 2021 à Flowery Branch, Géorgie. (Photo par Edward M. Pio Roda / .)

Le receveur des Falcons d’Atlanta, Calvin Ridley, a été superbe au camp d’entraînement et cela s’est poursuivi lors d’un entraînement conjoint contre les Dolphins de Miami.

Tous les signes indiquent que Calvin Ridley connaît une année irréelle pour les Falcons d’Atlanta. Avec Julio Jones maintenant avec les Titans du Tennessee, il ne fait aucun doute que Ridley sera l’option de prédilection cette année pour le vétéran du signal Matt Ryan.

Au camp d’entraînement, Ridley a été fantastique tout au long des séances, et cela s’est poursuivi jeudi matin lors d’un entraînement conjoint avec les Dolphins de Miami. Ridley était aligné 1 contre 1 avec Byron Jones et il l’a fait ressembler à une recrue dans la vidéo ci-dessous.

Calvin Ridley devrait avoir une année monstre pour les Falcons d’Atlanta

Comment un arrière défensif est-il censé arrêter cela? Ridley a en effet mis Jones sur des patins, car il n’avait littéralement aucune chance d’essayer de l’arrêter ici. Si vous êtes un fan des Falcons, vous devez simplement être prêt à comprendre ce que Ridley sera capable de faire cette campagne.

La saison dernière, Ridley a explosé et a affiché des statistiques exceptionnelles. L’homme de quatrième année a récolté 90 balles pour 1 374 verges et neuf touchés. Maintes et maintes fois, je suis venu gros pour l’offensive des Falcons.

Malheureusement pour Atlanta, ce fut une année à oublier, car l’équipe a terminé avec une fiche de 4-12. Ils étaient également derniers au classement NFC Sud, ce qui était évidemment une grande déception. L’équipe espère bien rebondir cette saison.

Pour que cela se produise, Ridley devra continuer à faire ses jeux phénoménaux habituels, tandis que Ryan devra également mettre la balle sur l’argent. Nous verrons ce que Ridley peut faire cette année, mais rien ne devrait l’empêcher de faire une excellente saison.